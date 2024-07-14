Liman kenti İzmir’i sanatın da limanı haline getirdi

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Geçen yıl Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir sanatçı konuşmasında, genç bir ressamın nasıl ilham bulduğunu anlatırken gözlerindeki parıltıyı görmüştüm. Bu merkezler, sanatçıların sadece eserlerini sergilediği değil, aynı zamanda sanatın ruhunu paylaştığı yerler.

Lucien Arkas’ı uzun yıllardır tanıyorum.

Onun insan sevgisini çok iyi bilirim.

Sanatın paylaşılması gerektiğine inanır.

O yüzden bu sanat merkezleri onun hayallerinin sadece bir tanesidir.

Cuma akşamı Alaçatı yine Lucien Arkas’ın katkılarıyla bir sanat merkezine daha kavuştu.

Arkas’ın konuşmasını dinlerken, onun sanata olan tutkusunu ve bu merkezle ilgili hayallerini bir kez daha anladım. Bu merkez, sadece Alaçatı’nın değil, tüm Ege’nin sanat hayatına yeni bir soluk getirecek.

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Açılışta sergilenen Victor Vasarely eserlerine baktığımda, sanatın nasıl bir evrensel dil olduğunu bir kez daha hissettim. Bu eserler, insanları düşündüren, sorgulatan ve duygulandıran bir güç taşıyor. Arkas Sanat Alaçatı, bu gücü herkese ulaştıracak eminim.

Lucien Arkas, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda bir kültür elçisi. Onun İzmir’e ve Türkiye’ye kazandırdığı sanat merkezleri, sanatın gücünü ve etkisini gözler önüne seriyor.

Geçen yıl Urla’daki merkezde bir sergi gezerken, yanımda duran bir çiftin eserler hakkında konuşmalarına kulak misafiri oldum. Onların sanat üzerine yaptıkları derin sohbet, Lucien Arkas’ın sanatla insanları nasıl bir araya getirdiğinin en güzel örneğiydi.

Lucien Arkas’ın İzmir’e kazandırdığı beş sanat merkezi, bu kentin sanat yolculuğunun kilometre taşlarıdır. Her bir merkez, farklı bir sanat dalına ve döneme ışık tutuyor. Bu merkezler, İzmir’i sanatın kalbinin attığı bir şehir haline getiriyor.

Fransa Konsolosluğu binasında açılan ilk merkez, İzmir’in tarihine ve kültürel mirasına saygının bir göstergesidir. Deniz Tarihi Merkezi, denizciliğin İzmir için ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Urla’daki merkez, farklı dönemlere ait eserleriyle sanatın evrenselliğini gözler önüne seriyor. Bornova’daki köşk ise Anadolu’nun zengin kültürel mirasını yansıtıyor.

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Lucien Arkas, sadece bugünü değil, geleceği de düşünen biridir.

Alaçatı’daki yeni merkez de sanatın geleceğini, genç sanatçıların ellerinde şekillendirecek.

Lucien Arkas sayesinde, İzmir sadece bir liman kenti olmaktan çıkıp, sanatın da limanı haline geldi. Alaçatı’daki yeni merkez, bu yolculuğun en son durağı ve en heyecan verici parçası.

Müzik dünyasında sörf yaptık

Müzik dünyası, bazen hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkıp sizi derinden etkileyen seslerle doludur. Son dönemde beni böyle etkileyen isim Selen Beytekin...

Geçenlerde Didim’de Anda Barut’ta izledim; sonrasında da uzunca sohbet ettik. Bir ara sohbetimize Fransa’nın önemli sanatçılarından Dany Brilliant da katıldı; müzik sörfü yaptık.

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Selen; Ozan Musluoğlu, Ferit Odman gibi çok önemli sanatçılarla birlikte çalışıyor.

Orkestra bir yıldızlar topluluğu; Türkiye’nin en iyileri...

Selen Beytekin'in hikayesi Boğaziçi Üniversitesi’nde başlıyor. Burada sadece akademik bilgi birikimi değil, aynı zamanda disiplin ve analitik düşünme becerileri de alıyor. Boğaziçi'nde geçirdiği yıllar, onun müziğe olan tutkusunu pekiştiriyor. Bu dönemde kazandığı bilgi birikimi ve deneyimler, müzik kariyerine sağlam bir temel oluşturuyor.

Selen Beytekin’in keşfediliş hikayesi de en az müziği kadar etkileyici. Onu ilk keşfeden kişi, ünlü caz müzisyeni Kerem Görsev oldu. Görsev, Selen’in sesindeki potansiyeli ve duygusal derinliği hemen fark etti. Selen, Kerem Görsev'den aldığı destek ve rehberlikle müzik yolculuğuna adım attı.

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Selen, ayrıca Türkiye’nin önemli caz vokalistlerinden Nükhet Ruacan ve Randy Esen gibi isimlerden de dersler aldı. Bu değerli isimlerin rehberliğinde, sesini ve tekniğini geliştirdi. Her birinden aldığı dersler, onun müzikal altyapısına önemli katkılar sağladı ve bugün sahnede sergilediği performansın temelini oluşturdu.

Selen Beytekin, kariyeri boyunca birçok ünlü müzisyenle aynı sahneyi paylaştı. Bu isimler arasında Elif Çağlar, Ece Göksu ve Sibel Köse gibi Türkiye’nin önemli caz müzisyenleri de bulunuyor.

Selen Beytekin’i ilk dinlediğimde, onun sesi beni hemen etkiledi. Şarkılarındaki duygu yoğunluğu ve yorumlama gücü, dinleyicilere gerçek bir müzik ziyafeti sunuyor. Sahnedeki duruşu, enerjisi ve seyirciyle kurduğu bağ, onu izlemeyi bir zevk haline getiriyor. Onunla tanışmak ve müziğini keşfetmek, benim için gerçek bir ayrıcalık oldu.

Ve Dany Brilliant...

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Sahne gerçekten büyülü bir yer...

Selen ve Dany; mütevazi insanlar... Sohbet ederken bir kez daha anladım ki; sahneye çıktıklarında bir başka kimliğe bürünüyorlar.

Selen ve Dany; beraber şarkı söylediler.

Selen söyledi Dany eşlik etti.

Dany başladı Selen devam etti.

Ve o sahnede devleşen iki sanatçı vardı.