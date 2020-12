"Balık Burcu - Yıllık"

Balık burcunu 2021'de neler bekliyor?

Balık burcu 2020’ye göre daha özgür ve başarılı bir yıla giriş yapıyor. 2021 yılı başlangıçta size karışık gelebilir. Yılın başında, yönetici gezegeniniz Jüpiter sizlerin 11. evinizde hareket edecek. Satürn ve Jüpiter'in birleşiminin istikrarlı bir ilerleme getirmesi muhtemel olduğundan, zayıflatılmış olsa da, cesaret verici olabilir. Uygulayacağınız çabalara bağlı olarak hedeflerinizin yerine getirilmesi ihtimali oldukça yüksektir. Bu sizi kendinizden emin hissettirecek.

2021 Balık burcuna göre, yılın başlangıcında gelirde bir artış ya da para çıkışında önemli ölçüde azalma görülmesi gibi şaşırtıcı bir etki verebilir. Bu durum haritanıza göre anlam kazanacak. Parasal anlamda oldukça yorulduğunuz bir dönemi geride bıraktınız. Bu süreç Nisan 2021'in sonuna kadar devam edebilir ve ardından gelir akışınız artabilir, bir istikrar kazanabilir. Jüpiter’in Mayıs ayında sizin burcunuza girmesiyle bazı olaylar lehinize dönüş sergileyecektir.

Balık burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

Taşınma veya yer değişikliğine hazırlıklı olun! Bu yıl tüm tutulmaları 4-10 aksında deneyimleyeceksiniz. Bu durum ev, yuva ya da sorumluluk gibi konularda sizleri bir karara taşıyabilir. Eğer uzun süredir çalışmıyorsanız şimdi ani bir işe dönüş kararı içine girebilirsiniz. Çoğunlukla ev ve yuva konusunda avantajlar, kazanımlar gelebilir. Ev sahibi olmak ya da anneyle ilgili konularınızda daha fazla gündem olabilir. Annenizin ya da anne gibi hayatınızda önemli yer edinen bir kadının desteğini görmek isteyebilirsiniz. İş ve yaşam alanı değişikliği söz konusu olabilir. Birbiriyle bağlantılı bir değişim getirebilir. Kariyerde bir vazgeçiş hikayesi olabilir, bu da yeni bir girişime kapı aralayabilir. Bu durumları nasıl yöneteceğiniz ve ne yönde gideceğiniz tamamen size bağlı olacaktır.

Satürn ve Jüpiter kavuşumu kova burcunda hayatınızı yeniden yapılandırıyor. Satürn ve Jüpiter Kavuşumu sizlerin 12.evinizde gerçekleşecek. Bırakamadığınız ve sizi aşağıya çeken her türlü konun yaşantınızda bırakma cesaretini getirecek. 12.ev vazgeçmek istenilmeyen konuları ortaya çıkarabilir. Kendinizden bile sakladıklarınızı bu dönemde fark edip yeni bir rota kendinize belirliyor olacaksınız. Kendi içinizde ve yaşamınızda bilgeleştiğiniz bu süreç sizleri müthiş bir düzene taşıyacak diyebiliriz. Bunun bir düzene oturması beraberinde kalıcı sonuçlar verir. Şifa, maneviyat, uzak ülkeler, çalışma ortamları açısından avantaj verebilir.

Balık burcu için 2021 Mart-Eylül ayı içerisinde öne çıkanlar

Bu yıl içindeki en etkileyici zaman 13 Mart ve 21 Eylül zamanları olacak! Hayatınızda ilişkilerinizde ve yeni şeylere başlamak bağlamında 13 Mart başlatıcı özelliklere sahip olacak. Eğer bu dönemde istediğiniz verimi alamazsanız 21 Eylüle kadar sabırlı olmayı seçmelisiniz. Bu durum sizi eğer sabrederseniz büyük bir başarıya taşıyacaktır.

Yılın en önemli karesi Satürn ve Uranüs arasında olacaktır. Yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili konuları yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Miras-alacak ya da bazı dedikodular sizi bu bağlamda yorabilir. Aile içinde bazı kişilerin gerçek yüzlerini gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Aile ile iş yapma fikri pek doğru olamayabilir. Büyük yatırımlar ve tanınmayan kişilerle işbirliği söz konusu ise, dikkatli ve üzerinde iyi çalışılmış olması gerekebilir.

Balık burcu için 2021 Ocak-Şubat ayı içerisinde öne çıkanlar

13 Ocak-23 Şubat tarihlerinde gelen teklifleri önemseyin! Bu dönemler sizler için stresli olabilir ama önemli olan zaten bu stresin içinde vereceğiniz kararların doğru olmasıdır. Bu durum sizi büyük bir yüksekliğe taşıyacaktır.

Balık burcu için 2021 Mayıs ayı içerisinde öne çıkanlar

Jüpiter 14 Mayıs'ta sizin burcunuza geçerek sizi büyük bir büyümeye ve ilerletmeye çalışıyor olacak. Bu bir gösterim, ön izleme şeklinde olacak. Bu geçişi oldukça önemsenmeli ve yaşanılanları not almalısınız. Bu dönem sizlerin 2022 yılındaki yaşayacaklarınızın ön bir gösterimi tadında olacak.

Jüpiter’in Balık burcuna geçmesi sizleri birdenbire kısa süreliğine heyecanlandıracak. Ama bu dönemde yapmanız gereken olaylara hemen atılganlık göstermemeniz ve daha ağır davranmanız gerektiğini göstermektedir. Çünkü Jüpiter Balık burcunda 20 Haziran'da gerilemeye başlayacak. Mayıs zamanında birden yükseldiğiniz işlerde insanlar geri adım atabilir. Ne yönde gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden daha sakin kalmalı ve hemen girişimlerde bulunmamalısınız.

28 temmuza kadar başınıza gelen her olayı not alın. Yaşadığınız her konuyu not alın. Bu bilgi size 2 Ocak 2022- 31 Ocak 2022 arasında yaşanan konularda cevap olarak geri dönecek.

26 Mayıs sonrası kariyerinizde büyük bir yükselişe hazır olun! 26 Mayıs'ta Yay burcunda Ay tutulmasını kariyer evinizde yaşayacaksınız. Bu dönem itibarınız ya da kariyeriniz ile ilgili önemli bir karar vereceksiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ve ne yönde ilerleyeceğinizi 10 Haziran ikizler burcundaki güneş tutulması sonrası öngörebileceksiniz.

Mümkün oldukça yaşamınızdaki bu kararı verirken cesur ve atılgan olması yönünde olmalıdır. Belki bu dönem taşınmanız ya da yer değiştirmeniz gerekebilir. İş hayatınızdan ötürü aldığınız bir teklif gereği taşınmanız gerekebilir. Bu durum eğer havada kalırsa asıl tüm netliği 4 Aralık tarihinde yay burcunda yaşayacağınız güneş tutulması ile tamamlayacaksınız.

Balık burcunun 2021'de özellikleri nasıl olacak?

Yıl içinde en önemli tarihler 13 Mart Balık yeni ayı, 7 Eylül Başak burcunda yeni ay, 21 Eylül Balık burcunda dolunay olarak tanımlanabilir. Bu dönemlerde hızlı karar vermekten kaçınmalısınız. Amacınızı bulmak sizi mutlu edecektir. Hayattaki gerçek tutkunuzu bulduğunuz bir süreç başlayacak. İlişkilerde radikal kararlar alabilirsiniz.

Merkür bu yıl Retro’sunu kovada, ikizler, terazi burçlarında yapacak. 30 Mayıs ile 22 Haziran arasında işe alınma, iş değişikliği konularına dikkat edin. Merkür ikizler burcunda gerileme hareketini yaptığında özellikle değişim korkusu içine girmeyin. Size tanıdık gelen ve güvenli olarak algıladığınız konfor alanlarımızda kalmakta ısrarcı olmamalıyız.

İnsan konfor alanlarından dışarı çıkmamak için değişimden korkar. Ne var ki gelişim asla bu şekilde mümkün olmaz. Bu dönemlerde konfor alanınızdan çıkmak için kendinizi zorlayın. İnsanın zihni yeni bir fikre doğru genişleyince, bir daha asla eski boyutlarına geri dönmez. Bilinmeyen size bu dönem ürkütücü gelse de güzel bir sürprize de dönüşebilir. Yönetici gezegeniniz Neptün 25 Haziran-1 Aralık arasında geriliyor. Bu zaman içerisinde mümkün oldukça kendinize kalıcı işler içerisine çekmeye çalışın.