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Çoğunuzun bildiği gibi, ben ne zaman rahatsızlansam hemen Koç Üniversitesi Hastanesi’ nin yolunu tutuyorum. Zira tüm tıbbi geçmişim Hastane bilgisayarlarında kayıtlı. Yani, benimle ilgili her şeyi biliyorlar… Ama ben Hastanem’ le ilgili her şeyi bilmiyormuşum meğer…

Koç Üniversitesi Hastanesi’ nin, 2020 yılından bu yana, Koç Sağlık Yanımda markası altında; “Evde Sağlık”, “Tele Sağlık” ve “İşte Sağlık” olmak üzere 3 branşta verdiği bir hizmet daha varmış.

Ben de bu konuda bilgi almak üzere Özel Koç Sağlık Yanımda Evde Bakım Merkezi Mesul Müdürü Dr. Mesut Tuğran’ dan randevu aldım ve kendisiyle görüşmeye gittim.

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(Dr. Mesut Tuğran ile)

Bugün, çok önemli olduğunu düşündüğün bu konu ile ilgili olarak öğrendiklerimi Sizler’ le de paylaşmak istiyorum.

Bilindiği gibi, Ülkemiz’ de 2020 yılı Mart ayında başlayan Covid-19 pandemisi altı aya yakın süren sokağa çıkma yasaklarını da beraberinde getirdi. Bu durum, sağlık hizmeti almak isteyen, ancak hastaneye gidemeyen kişilerin sayısını artırdı.

Koç Sağlık Yanımda markası, bu duruma duyarsız kalamayan Amerikan Hastanesi tarafından; sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşayan hastalara yardımcı olabilmek adına, 2020 yılı yaz ayları başlangıcında yaratılmış. Koç Sağlık Yanımda, esasen; Koç Sağlık markasının bilgi, birikim, tecrübe, kalite ve güvencesiyle hastaların ve hasta yakınlarının istedikleri yerde hizmet veren multidisipliner ve profesyonel bir sağlık organizasyonu.

2020 yılı itibarıyla da Koç Sağlık Yanımda çatısı altında; “Evde Sağlık”, “İşte Sağlık” ve “Tele Sağlık” hizmetleri devam ettiriliyor.

“Evde Sağlık” olarak yaklaşık 4 yıldır verilen hizmetler şöyle sıralanıyor:

1. Doktor Muayene Hizmeti

2. Hemşirelik ve Bakım Hizmeti

Yaşlılık Döneminde Bakım

Kronik Hastalıkları Olan Bireylerin Bakımı

Yenidoğan Hemşirelik Bakım Hizmeti

Evde Fototerapi Uygulaması

Yara Bakımı ve Pansumanı

Üriner Kateter Takılması ve Bakımı

Ostomi Bakımı

“Damar içi”, “Kas içi” ve “Cilt altı” İlaç Uygulamaları

Aşı Uygulamaları

Serum Tedavileri

Mide Tüpüyle Beslenme Desteği

Evde Oksijen Desteği

3. Evde Laboratuvar ve Görüntüleme Tetkikleri

Laboratuvar Tetkikleri

Ekokardiyografi, EKG

Ultrason, Doppler, Röntgen

4. Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti

5. Tıbbi Ekipman ve Sarf Malzemeleri Tedariği / Kiralama Hizmetleri

Hastaların evlerinde aldığı bu hizmetler sonrasında yaşadıkları güven ve sağlık hizmeti kolaylığı sayesinde hastaneye gelişlerinin azaldığının gözlemlendiği belirtiliyor.

Evde hemşirelik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sayesinde, tedavi sürecinin evde sürdürülmesine karar verilen herkes için kişiye özel çözümler üretiliyor. Gereken bakım, destek ve tedavi planlaması ev ortamında sağlanırken; uzun süreli bakım gerektiren hastalar için de hem hastaların hem de yakınlarının konforunun artırılması amaçlanıyor.

Aynı şekilde, laboratuvar ve tıbbi ekipman kiralama hizmetleriyle birlikte; hastane odalarında yaşanan tüm süreçleri evde de sürdürülebiliyor.

“Tele Sağlık” konusunda da giderek artan talepleri Koç Sağlık Yanımda olarak 7/24 kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için gereken çalışmalar yürütülüyor.

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Muayeneler; Koç Sağlık Yanımda tarafından 2020 yılında distribütörlüğü alınmış bulunan ve Türkiye’ de bir ilk olan, FDA (Food and Drug Administration - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı “TytoCare” sağlık kitiyle uzaktan gerçekleştiriliyor.

Doktorların muayene sırasında kullandıkları (kulak için) otoskop, (kalp, akciğerler ve karın için) stetoskop, bazal termometre ve (cilt ve boğaz için) dijital kamera ekipmanlarını içeren “TytoCare”; hastaların, sağlık uzmanlarına kendilerinin yapacağı muayene verilerinin aynısını sağlayabilmeleri için geliştirilmiş bir kit. “TytoCare” ile yapılan muayene verilerini doktorlar doğrudan değerlendirerek teşhis koyabiliyor, tedavi planlayabiliyor ve reçete yazabiliyorlar.

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Koç Sağlık Yanımda “İşte Sağlık” olarak, yine aynı dönemde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan OSGB* yetkisiyle; İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ olmak üzere 3 ilde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti verilmeye başlanmış durumda.

2021 Eylül ayı itibarıyla 100’e yakın Koç Topluluğu şirketi ve alt işverenlerine, 30.000’in üzerinde çalışana dokunarak verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti ile başlayan ve sorumluluk ve bilgi birikimi gerektiren bu önemli alanda; Koç Sağlık Yanımda “İşte Sağlık” bünyesinde 120 kişilik İSG** profesyoneli kadrosuna ulaşılmış bulunuyor.

Koç Sağlık Yanımda “İşte Sağlık”, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti kapsamında; İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmelerinin yanı sıra kurumsal denetimler, raporlar, tespit ve öneriler ile danışmanlık hizmetleri de veriyor.

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İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Türkiye ve dünyada lokomotif kuruluş olmayı hedefleyen Koç Sağlık Yanımda “İşte Sağlık”; çalışmalarını, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar uyarınca hazırlanan Koç Topluluğu İSG Standartlarına uygun olarak sürdürüyor.

Koç Sağlık Yanımda’ ya ulaşmak için 444 74 55’ i aramanız yeterli.

Koç Sağlık Yanımda’ ya ulaştığınızda, talepleriniz sağlık profesyonellerinden (Doktor ve Hemşire) oluşan Medikal Çağrı Merkezi tarafından 7/24 cevaplandırılıyor.

Koç E-Sağlık’ tan muayene olmak isteyenler randevu alabiliyor.

Ya da evde, işyerinde -kısaca bulunduğunuz her yerde-

Evde doktor

Evde hemşire

Evde görüntüleme ve tetkik

Evde tedavi

Evde laboratuvar

Evde fizyoterapi

Eğitim

hizmetleri alınabiliyor.

Koç Sağlık Yanımda, akademik değerlere önem veren tıbbi kadrosu ve yetkin çalışanları ile vermekte olduğu nitelikli sağlık hizmetini sürekli geliştirerek hem hastalarına daha iyi hizmet veriyor hem de sağlık sektöründeki saygınlığını sürdürüyor. 3. yaşını kutlamaya hazırlandığı şu günlerde ise, Ankara ve Aydın şubelerini açmaya hazırlanıyor. Bu sayede ülke çapında 16 ilde hizmet veriliyor olacak. Daha nice şubelere…

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Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dileği ile...

* Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

**İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği