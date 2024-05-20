Siyasi komployu çökertecek sürprizler geliyor mu

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Ne de olsa Sertab Erener, Eurovision şarkı yarışmasını kazanmış dünyaca ünlü bir sanatçımız. Ayrıca sesine hayranım.

Yazıya bu kadar uzun bir tur attırdıktan sonra sadede gelelim.

Darbe iddialarına kadar uzanacak şekilde siyaseti karıştıran Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gerçeklerin ortaya çıkmaya başlayacağı bir haftaya giriyoruz.

ORGANİZE KAÇIŞ

Önce sondan başlayayım.

1- Organize suç örgütünün iki numaralı ismi Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçe takılıyken yurtdışına kaçırılması organize bir iş.

KAZINACAKLAR

2- Serdar Sertçelik’in, Kıbrıs’tan gelmeye ikna edilmesi için polis şefinin yaptığı maksadı aşan konuşma, ardından elektronik kelepçe takılıyken 9 kez ihlal etmesine rağmen tutuklanmaması ve nihayet bir polis şefinin refakatinde kaçırılması emniyet içinde çok can yakacak gibi gözüküyor. Hatta yakmalı.

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3- Bu işte ihmali olan, kusuru bulunan, hatası tespit edilen, işbirliği yapan, yardım ve yataklık eden her kim varsa suçunun derecesine göre “kazınacaklar” deniliyor.

FETÖ’CÜ NASIL BİLDİ

4- Türkiye’de herkes Serdar Sertçelik’in Kos adasına kaçırıldığını konuşurken, ilk andan itibaren “Meriç’ten kaçtı” diyen firari FETÖ’cü Cevheri Güven bunu nasıl bildi? Meriç Nehri’nden kaçma işinde FETÖ’cüler bir numara. Kaçışta parmakları var mı?

KAÇIŞI PLANLANDI MI

5- Serdar Sertçelik’in yurtdışına çıkarılması ve ardından FETÖ’cü polislere, gazetecilere, Zekeriya Öz başta olmak üzere FETÖ’nün önde gelen hâkim ve savcılarına güvenli evler açan Alman istihbaratı ile irtibatını kim kuruyor? Alman istihbaratı demek, CIA’in Almanya şubesi demek. Yoksa AK Parti’ye yönelik operasyon için kaçırılması birlikte mi planlandı?

AYHAN BORA KAPLAN’IN YAKALANMASI

6- Serdar Sertçelik’in kaçırılması çok vahim bir olay. Sorumlularının hesap vermesi lazım. Ama biz daha çok Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanışı sırasındaki görüntüleri konuşuyoruz.

Vay efendim polis müdürleri operasyona katılır mıymış, yok efendim polis müdürünün biri göbekliymiş, yok efendim şov yapmışlar.

Operasyonun şekliyle ilgili değerlendirmeler yapılabilir. Ama bunların hiçbiri Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanmasını itibarsızlaştırmamalı.

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DİNLEME SIZDIRILIYOR

7- Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanmasıyla çok büyük bir iş başarmışlar. Keşke aynı başarıyı Serdar Sertçelik için gösterselerdi.

8- Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanması neden çok önemli bir iş dedim?

Ayhan Bora Kaplan hakkında mahkemeden dinleme kararı alınıyor. Dinlemenin 10’uncu gününde polisin içindeki bir köstebek, Ayhan Bora Kaplan’a dinlenildiği haberini veriyor.

VIP’TEN KAÇIŞ

9- Ayhan Bora Kaplan o andan itibaren yurtdışına kaçmak için hazırlık yapıyor. Devletin içindeki bir adamı aracılığıyla Esenboğa Havalimanı VİP salonundan uçmak üzere rezervasyon yaptırıyor. Aracın direksiyonuna kendisi geçiyor. Araca güvendiği eski özel harekâtçı olan korumasını alıyor.

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NEFES KESİCİ TAKİP

10- O andan itibaren nefes kesici bir takip başlıyor. Sızma olur korkusuyla diğer birimlere haber verilmiyor. Operasyonu bizzat polis müdürleri yapıyor.

11- Biraz gerilim, biraz heyecan, biraz da kuşu uçurmama kaygısı var. Esenboğa Havalimanı girişinde araç durdurulup Ayhan Bora Kaplan derdest edilince, yere yatırılıp ters kelepçe takılıyor.

12- Polislerin şov yapma merakı olabilir. Diğer mafya liderlerine mesaj verme duygusu olabilir ama netice itibarıyla Ayhan Bora Kaplan’ın yurtdışına kaçması ve uluslararası istihbarat servislerinin kucağına düşmesi engelleniyor.

SİYASİLERLE İLGİLİ İDDİA

13- Tekrar Serdar Sertçelik’in iddialarına gelince. Serdar Sertçelik, AK Partili siyasetçilerin isimlerinin iddianameye girmesi için kendisine telkinde bulunulduğunu iddia etmişti. Bir de Cumhur İttifakı ve MHP aleyhindeki konuşmalardan söz etmişti.

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GÖRÜŞMELER KAYDA ALINMIŞ

14- Polis şefleri de Serdar Sertçelik’le yaptıkları görüşmeleri kayda almışlar. Bunları savcılığa teslim etmişler. Bir kopyaları da müfettişlere verilmiş. Dijital veriler üzerinde savcılık incelemesi sürüyor ama İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu ifade ediliyor. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde AK Partili siyasetçilere ve Cumhur İttifakı’na yönelik sözlü ya da yazılı bir talimatın tespit edilmediği söyleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

‘CUMARTESİ ANNELERİ’NE İZİN VERİLECEK Mİ

Cumartesi Anneleri’nin eylemlerini biliyorsunuz. Faili meçhul cinayetlerin kol gezdiği 90’lı yıllarda PKK’lı diye alınıp bir süre sonra cesetleri bulunan insanların aileleri.

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Bir de Diyarbakır Anneleri var. Onlar da PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için çaba gösteriyorlar. Anneleri yarıştırmak gibi bir çabayı doğru bulmuyorum. Annelerin önünde saygıyla eğiliyorum.

SERDAR KORUCU’NUN KİTABI

Cumartesi Anneleri her ay cumartesi günü İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda toplanıp eylem yapmaya başladı. Yaşlı başlı kadınlar coplandı, dövüldü, ama vazgeçmedi. Başarılı gazeteci Serdar Korucu’nun o dönemi anlatan “Cumartesi Anneleri” kitabı bu hafta raflarda olacak. Kitabın altında bir not var. “Galatasaray Meydanı’nda bin hafta” diye.

FAİLİ MEÇHULLER

Cumartesi Anneleri’nin evlatlarını kaybettiği dönemde DYP- CHP koalisyon hükümetleri işbaşındaydı. Cumartesi Anneleri eylemlerine ilişkin olarak AK Parti iktidarının farklı uygulamaları oldu. İzin verildiği bir dönem oldu. Sonra yasaklandı. Cumartesi Anneleri 1000’inci haftada 25 Mayıs günü, ilk eyleme başladıkları Galatasaray Meydanı’nda toplanmak istiyorlar.

ERDOĞAN HAPSE ATILMADI MI

90’ların karanlık dönemlerine karşı bir eylem olan Cumartesi Anneleri’ne yasak getirmenin, yaşlı başlı kadınların copla, sopayla dövülmesinin AK Parti iktidarına ne faydası var? Türkiye’ye ne faydası var? 90’lar AK Parti’ye de Erdoğan’a da karşı olan yıllar değil miydi? Refah Partisi o dönemde kapatılmadı mı? Seçilmiş Başbakan Erbakan o dönem tasfiye edilmedi mi? Başörtüsü yasağı o dönem uygulanmadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şiir okudu diye hapse atılmadı mı? 90’lı yılların yasaklarını sürdürmenin Türkiye’ye ne faydası var?

YUMUŞAMA SÜRECİNE KATKI

Cumartesi Anneleri’ne izin verilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi projesi olan “yumuşama” sürecine olumlu katkı yapacağı kanaatindeyim.