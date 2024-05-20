Çevre Bakanı’ndan sahillere yeni düzen

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Proje en yakın Bakanlar Kurulu toplantısı için hazırlanıyor.

Dün, Bakan Özhaseki ile bu yeni düzen üzerine konuşuyoruz.

Verdiği ilk bilgi şu:

-Şu anda özellikle turistik sahillerimiz için çok kapsamlı bir araştırma sürüyor.

-Bir örnek verebilir misiniz?

-Mesela Göcek’i ele alalım. Burası dünyanın en güzel körfezlerinden biridir. Onlarca koy vardır. Her bir koy ayrı bir güzellik. Ancak buralarda önüne gelen demir atıp günlerce, hatta aylarca kalabiliyor. Bu hem deniz hem çevre için çok zararlı. Şimdi Göcek’teki tüm koylar inceleniyor. Diyelim ki Bedri Rahmi Koyu. Ne kadar şamandıra ve mapa gerektiği belirlenecek. Ve belirli aralıklarla şamandıralar konulacak. Aynı zamanda da kıyılara teknelerin bağlanması için mapalar koyacağız. (Muhtemelen 50’şer metre civarında)

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Bakan Bey bu bilgileri verirken düşünüyorum:

Gerçekten de Göcek ve benzeri körfezler için böyle bir uygulama şart. En azından hem atılan demirler ve çapalarla perişan olan, çölleşen deniz dibi florası kurtulacak hem de kirlilik engellenecek.

Nitekim Bakan Özhaseki devam ediyor:

-Bu şekilde yüzlerce şamandıra/tonoz ve mapa yerleştirilecek. Bunların dışına demir atılmayacak. Ağaçlara bağlanılmayacak.

BAĞLANMA FİYATI NE OLACAK

Bu noktada soruyorum:

-Akdeniz’de birçok benzeri koyda olan bu uygulamanın elbette bir maliyeti de olacak. Bu belirlendi mi?

-Hayır henüz bir şamandıraya bağlanma fiyatı belirlenmedi. Teknelerin tonajlarına göre değişir. Elbette bu sistem için de ihaleye çıkacağız. Buraları yaptıracağız. Açık olan şu ki, hazırladığımız projelerle bütün sahillerimize böyle bir düzen getireceğiz. Yani kapanın elinde kalmayacak. Gelecek nesillere daha temiz, daha güzel ve bakımlı denizler bırakmak hedefimiz. Ayrıca olayın turizm boyutu da var. Böyle bir sistem elbette yat turizmindeki rekabet gücümüzü artıracak.

PLAJLARA YENİ SİSTEM KAÇAKLAR YIKILACAK

Çevre Bakanı Özhaseki’yle sohbetimiz sırasında öğreniyorum ki;

Sahillerimiz üzerindeki bu kapsamlı araştırma yalnızca yat turizmini içeren koyları değil plajları da kapsıyor.

Aynen şöyle diyor:

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-Bütün sahilleri incelerken, yalnızca deniz tarafını değil karayı da inceliyoruz. Yani plajlar.

Kamunun hakkını, halkın hakkını yedirtmeyeceğiz. Denize 50 metre kamunun hakkıyken gelip ücretli plaj yapamayacaklar. Kaçak olanların da tamamını yıkacağız. Son zamanda Turizm Bakanlığımız halk plajlarını açıyor. Biz de tamamına destek veriyoruz. Halk plajı olarak Turizm Bakanlığı’ndan önüme gelen tüm projeleri imzaladım.

NE KADAR SÜREDE İŞLEME ALINACAK

Bütün bu bilgiler üzerine soruyorum:

-Sayın Bakanım bütün sahillerimizi kapsayan çok büyük bir projeyi açıklıyorsunuz. Yalnızca Göcek Körfezi bile çok uzun zaman alabilir. Nasıl bir sürede gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz?

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-Elemanlarımız var gücüyle çalışıyor. Madem Göcek örneğini verdiniz. Muhtemelen bu sezon tonoz/şamandıra ve mapaların inşaatıyla geçer. Yani en fazla önümüzdeki yaza hazır olur.

Evet arkadaşlar...

Dünkü yazımda plajlar konusunu ele almıştım.

Özel plajlardaki mafyatik çöreklenmeleri, çatışmaları hatırlatmış, bunların nasıl ihaleye verildiğini, ihale için ölçülerin ne olduğunu sormuştum.

Bugün öğreniyoruz ki Çevre Bakanlığı da aynı konuyu düşünmüş.

Çok önemli ve kapsamlı bir proje hazırlamaya başlamış.

Birinci ağızdan duyduğumuz bu projeyle ilgili detaylar geliştikçe aktaracağım.

Amacımız;

Allah’ın bize bir lütfu olan bu sahillerimizi korumak. Denizi ve canlılarını korumak.

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En azından bizden sonraki nesillerin de faydalanacağı denizler bırakmak.

Elbirliğiyle yapacağız bunu.

NOT:

Dün 19 Mayıs’tı.

Birçok kutlama mesajı gördüm,

Bana göre en güzeli şuydu:

“Tanrı tekrarına müsaade etmesin güzel ülkemizi.”

Bütün kalbimle “Amin” diyorum...