Uçakçı bir gazeteci olarak merak ettiğim bir şey var

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Gerçi benim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla gittiğim yerlerin tümünü toplasan bir Roma etmez ama olsun.

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Merak ettiğim konuya geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezilerine katılan gazetecilerin durumunu açıklamak istiyorum:

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- Erdoğan’ın gezilerinde otel parasını gazeteciler ödüyor.









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- Erdoğan’ın gezilerinde yemek parasını gazeteciler ödüyor.

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Bu seyahatlerde ödeme yapılmayan tek şey uçak seyahati. Bu arada Erdoğan’ın uçağındaki gazetecilere ayrılan koltuklar da ekonomi sınıfıyla eşdeğer.

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Gelelim merak ettiğim konuya:

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Ekrem İmamoğlu ile yurtdışı gezisine katılan gazeteciler...

- Otel parasını kendileri mi ödediler?

- Yemek parasını kendileri mi ödediler?



ERDAL BEY’İN DANSI ÇOK TATLI AMA



Melek Mosso, Ankara Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği konserde şarkılar söylemiş.

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da şarkılara kendine özgü dansıyla eşlik etmiş.

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Erdal Bey’in dansıyla ilgili söyleyeceklerim şunlar:









Çok tatlı. Çok özgüvenli. Çok artistik. Çok serazat. Çok hercai.

*

Fakat şöyle bir endişem var:

*

Tunç Soyer de böyle danslar eder ve çok tatlı bulunurdu.

Aman ha aman!



TEŞEKKÜRLER BAHÇELİ SAYENİZDE HANDE’Yİ KEŞFETTİM



“En sevdiğin ilk 10 şarkıyı söyle” deseler...









Amir Ateş Hocamızın “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın” şarkısını mutlaka söylerim.

*

Devlet Bahçeli’nin gazetecilerle yaptığı sohbetten öğrendik ki...

Bu güzelim şarkıyı Hande Mehan isimli bir sanatçımız söylüyormuş.

*

Hande Mehan ismini ilk kez duyuyordum.

Ne büyük utanç. Ne büyük eksiklik.

Meğer son dönemlerde ortalığı resmen sallıyormuş Hande Mehan.

*

Hemen açtım dinledim Hande Mehan’dan şarkıyı.

“Bir Kızıl Gonca” şarkısını seslendirmemiş Hande Mehar, resmen yaşamış.

Ses muazzam. Söyleyiş efsane.

*

Teşekkürler Devlet Bey. Sayenizde çok büyük bir keşif yapmış oldum.

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TUTTUM BU HAREKETİ: DENİZLER HALKINDIR



Türkiye’nin sahilleri işgal altındadır. Vatandaş denize ulaşamaz. Bu büyük ve kadim bir sorundur. Ve bu soruna esaslı bir şekilde el atılmamıştır.

*

Sorunu ilk kez gümbür gümbür dile getirdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programında bu kadim soruna karşı...

“DENİZLER HALKINDIR” isimli bir hareket başlattıklarını açıkladı.

*

Ne kadar kaçak varsa... Ne kadar işgal edilmiş alan varsa... Vatandaşın denize ulaşımını engelleyen ne varsa...

Hepsini temizleyeceklermiş.

Bakan Özhaseki, “Halkın denize rahat ya da ücretsiz ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz” dedi.

*

Tuttum bu hareketi.

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Aksiyonu merakla ve ilgiyle bekliyorum.

ŞİŞLİ’DE İKAMET EDEN BİR VATANDAŞ OLARAK DİLEKÇEM



Sayın Şişli Kaymakamı. Sayın Şişli Belediye Başkanı. Sayın Şişli’nin halkın ruh ve beden sağlığıyla ilgili tüm yetkilileri.

Sizlerden bir ricam var:

*

Mim Kemal Öke Caddesi’nin yanı başında Cumhuriyet Parkı diye küçük ve şirin bir park vardır malumunuz.

Bu parkta haftanın bazı günlerinde son derece yüksek sesle müzik eğlence etkinlikleri düzenlenmekte.

Düzenlensin. Hiçbir itirazım yok. Müzikten de eğlenceden de hoşlanırım.

*

Ancak Cumhuriyet Parkı’nın önü arkası, sağı solu apartmanlarla dolu.

Parktan yükselen müzik ve eğlencenin sesi, evlere öyle bir geliyor ki evlerin içinde durulamıyor.

*

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Hastası var, yaşlısı var, bebeği var.

Sağı solu, önü arkası apartmanlarla dopdolu bir parkta bu tür eğlenceler düzenleneceğine Maçka Parkı gibi nispeten ikamet yerlerine uzak olan yerler tercih edilemez mi?

Yetkililerimiz ne der bu konuda acaba?



BAŞÖRTÜLÜ YARGICA REDDİ HÂKİM TALEP ETMEK



Ankara Adliyesi’nde uyuşturucu sanıklarının avukatı Alperen Demirdiş isimli bir avukat, “Başörtülü hâkimler laikliğe aykırıdır. Bu nedenle reddi hâkim talebinde bulunuyorum” demiş.

*

Kapanmış bitmiş, aşılmış geçilmiş bir konuyu kaşımaktır bu.

*

Keşke CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu talebe esaslı bir şekilde itiraz etse.

Ve o avukata “Yürü git işine be birader. Oynama bu işlerle” falan dese.