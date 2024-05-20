KÄ±rmÄ±zÄ± kart hatalÄ±ydÄ±

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Arda KardeÅŸlerâ€™in sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda F.BahÃ§e-G.Saray maÃ§Ä±nÄ± baz alarak bu maÃ§a hazÄ±rlanmamasÄ± gerektiÄŸini aynÄ± yÃ¶netim dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ile sahaya Ã§Ä±kmamasÄ± gerektiÄŸini hafta iÃ§inde belirtmiÅŸtim. KardeÅŸlerâ€™in derbiden Ã¶nceki son maÃ§Ä± yine bu stattaki G.Saray-Sivas mÃ¼cadelesiydi. Ve o mÃ¼sabakada Galatasaray adÄ±na verilmeyen bir penaltÄ± ve hatalÄ± bir gol iptali vardÄ±. AslÄ±nda algoritmik verilere gÃ¶re tuÅŸa bastÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu maÃ§a atanmasÄ±nÄ±n yapay zeka tarafÄ±ndan ihtimali yoktu. Ama bu maÃ§a TÃ¼rk hakem olarak atanacak hiÃ§bir alternatif olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸahsi fikrim manuel gÃ¶revlendirildi.

BAÅžKA ATILANLAR DA OLABÄ°LÄ°RDÄ°Â

Evet seviyesi Ã§ok zor bir mÃ¼cadeleydi. Bu tÃ¼r maÃ§larÄ± hatasÄ±z yÃ¶netmek kolay deÄŸil fakat FIFA hakemi Arda KardeÅŸler bu maÃ§ta gerek faul ve fena hareketler konusunda gerekse gÃ¶stermesi gereken sarÄ± kartlarÄ± gÃ¶stermeyip vermemesi daha doÄŸru olacak kartlarÄ± vererek disiplin cezalarÄ±nda Ã§okÃ§a hatalar yaptÄ±. SarÄ± kart deÄŸerlendirmeleri yerinde ve doÄŸru olsaydÄ± ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart ile oyun dÄ±ÅŸÄ± kalacak futbolcular olacaktÄ±.

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KIRMIZININ ETKÄ°SÄ°NDE KALDI

21. dakikadaki majÃ¶r pozisyonda Alexander Djikuâ€™nun 2. sarÄ± kartÄ± hatalÄ±ydÄ±. 2. sarÄ± kart â€˜uzaydan bile gÃ¶rÃ¼lmeliâ€™ tabirine uymuyor. Ne kontrolsÃ¼z bir hareket ne de umut vadeden bir pozisyon iÃ§eriyordu sarÄ± kart iÃ§in. Hatta kimilerine gÃ¶re faul bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r.

Arda KardeÅŸlerâ€™in aslÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k handikapÄ±; bu pozisyonunun etkisinde kalÄ±p Galatasarayâ€™Ä±n aleyhine 4-5 hatalÄ± karar vermesi oldu.

Derbinin kader pozisyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± hata sonrasÄ± maÃ§Ä±n skoru ise KardeÅŸlerâ€™in hakem ÅŸansÄ± oldu.

KardeÅŸlerâ€™in derbi maÃ§Ä±n son dakikalarda hem FenerbahÃ§e hem de Galatasarayâ€™Ä±n beklenti iÃ§inde olduÄŸu King-Torreira ve Kerem-Ferdi pozisyonlarÄ±nda devam kararÄ± doÄŸruydu.

10 KiÅži iLE NASIL OYNANIRI GÃ–STERDi 3 PUANI DA ALDI

Bir tarafta puan ya da puanlarÄ± alarak ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etmek isteyen Galatasaray diÄŸer yanda 3 puan alarak Galatasarayâ€™Ä±n bu hedefini ve hevesini kÄ±rarak umutlarÄ± son haftaya taÅŸÄ±mak isteyen FenerbahÃ§e... MaÃ§Ä±n baÅŸlangÄ±cÄ± itibari ile FenerbahÃ§e daha kontrollÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§izdi. Fauller neticesinde sÄ±k sÄ±k kesilen oyun ve gelen sarÄ± kartlar akabinde 21. dakikada Djikuâ€™nun 2. sarÄ± kartÄ±yla FenerbahÃ§e 10 kiÅŸi kaldÄ±. Bu dakikadan sonra dengelerin deÄŸiÅŸtiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi iÃ§inde olan taraftar Galatasaray adÄ±na umduÄŸunu bulamadÄ±. FenerbahÃ§e ikinci bÃ¶lgeye Ã§ekilerek kaptÄ±ÄŸÄ± toplar ve ani geÃ§iÅŸlerle tehlikeler yarattÄ±.

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AZ FUTBOL VE AZ POZiSYON

Ä°lk yarÄ±ya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sezonun ilk maÃ§Ä±na benzer bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. Oyunun fauller ile durduÄŸu, az futbol, az pozisyon ama sert ve gerilimli, hakem kararlarÄ±nÄ±n da etkili olduÄŸu bir ilk yarÄ±ydÄ±. Bu bÃ¶lÃ¼mde Galatasarayâ€™Ä±n BarÄ±ÅŸ Alper ile FenerbahÃ§eâ€™nin Fred ve Batshuayi ile bulduÄŸu pozisyonlar vardÄ±. Ä°lk yarÄ± bittiÄŸinde dikkat Ã§eken en Ã¶nemli istatistik Galatasarayâ€™Ä±n 1, FenerbahÃ§eâ€™nin 8 ÅŸutu olmasÄ± ama her iki takÄ±m da hiÃ§bir isabetinin bulunmamasÄ±ydÄ±. MaÃ§ da 21 ÅŸutla bitti ancak sadece 1 isabet vardÄ±. Ki o da Ã‡aÄŸlarâ€™Ä±n golÃ¼ydÃ¼.

2 KiÅžiLiK OYNADILAR

Ä°kinci yarÄ±da da ilk devreye benzer bir tablo vardÄ±. Kaybedecek bir ÅŸeyi olmamasÄ±na raÄŸmen FenerbahÃ§e, Galatasaray gibi bir takÄ±mÄ±n sahasÄ±nda 10 kiÅŸi ile nasÄ±l oynanmasÄ± gerektiÄŸinin bir Ã¶rneÄŸini verdi. Duran toptan Musleraâ€™Ä±nÄ±n hatasÄ± sonucu Ã‡aÄŸlarâ€™Ä±n golÃ¼ ile sarÄ± lacivertliler 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Golden sonra G.Saray her ne kadar beraberlik iÃ§in F.BahÃ§eâ€™inin Ã¼zerine gelse de 90 dakikaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Torreiraâ€™nÄ±n auta giden ÅŸutu dÄ±ÅŸÄ±nda â€˜bunu da nasÄ±l kaÃ§Ä±rdÄ±â€™ denecek bir pozisyonu yoktu, â€˜Livakovic ÅŸu topu da Ã§Ä±kardÄ±â€™ diyeceÄŸimiz bir sekans da yaÅŸanmadÄ±.

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â€˜Beraberlik yeterâ€™ dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin verdiÄŸi rahatlÄ±k sonrasÄ± Okan Burukâ€™un golden sonra gecikmiÅŸ mÃ¼dahaleleri yetersiz kaldÄ±.

FenerbahÃ§eâ€™de 10 kiÅŸi kaldÄ±ktan sonra herkes iki kiÅŸilik ama Ã¶zellikle Fred, Osayi ve Ferdi adeta 4 kiÅŸilik oynadÄ±lar. Hemen hemen 80 dakika 10 kiÅŸi oynayarak rakibine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran F.BahÃ§e haklÄ± bir galibiyet ile umutlarÄ±nÄ± son haftaya taÅŸÄ±dÄ±. G.Saray ise belki 1 puan Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olsa gÃ¼le oynaya gideceÄŸi Konyaâ€™ya daha stresli bir havada gitmek zorunda kalacak.

Neticede son hafta itibariyle Galatasaray, Konyaâ€™dan 1 puan dahi Ã§Ä±karsa ÅŸampiyonluÄŸunu ilan edecek. FenerbahÃ§e de ÅŸampiyonluk iÃ§in Ä°stanbulsporâ€™u yenip Konya galibiyetini bekleyecek.

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