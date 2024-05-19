Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, derbi sonrası Rams Park'a geldi! Galibiyet sahada kutlanırken kavga çıktı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinin ilk yarı gördükleri kırmızı kart ve oyunla ilgili olarak devre arasında soyunma odasını aradı.

Sporx'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç "Bugün kazansanız da kazanmasanız da her birinizle gurur duyuyorum. Siz harika oyunculardan, harika karakterlerden oluşan mükemmel bir takımsınız. 10 kişi olsanız da sahaya koyduğunuz ruhla bu maçı alacaksınız." dedi.

Başkan Ali Koç ayrıca, "Haydi beyler! Ailemiz için, Fenerbahçe için. Alın bu maçı. Kimin hak ettiğini herkese gösterin. Hak eden sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Ali Koç'un yaptığı bu konuşma, Fenerbahçeli futbolcuları daha da motive etti. Soyunma odasında Ali Koç'un sözlerinin ardından galibiyet yemini edildi ve ikinci yarıya öyle çıkıldı.

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ALİ KOÇ'TAN RAMS PARK SÜRPRİZİ

Öte yanda Başkan Ali Koç, Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrası Rams Park'a gelerek soyunma odasında oyuncular ve teknik heyeti tebrik etti.

RAMS PARK ÇİMLERİNDE KUTLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve tüm takım, derbinin ardından tekrar Rams Park çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı.

Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı ve bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi.

Kısa süreli gerginlik ve saha çimlerinde yapılan kutlamanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular yeniden soyunma odasına girip galibiyeti içeride kutladı.

"HAYDİ BİTTİ İŞİMİZ"

Olayların yatışmasının ardından yeniden içeriye giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sırada, "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." ifadelerini kullandı.