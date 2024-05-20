Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e meydan okudu: GS TV de dahil çıkmaya hazırım

Haberin Devamı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki açıklamalar yaptı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"ŞEREFSİZLERE GÖSTERDİK"

"Fenerbahçe camiasına, 7'den 70'e herkese, özellikle çocuklara bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden daha fazlası. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık, namağlup serilerini bozduk, o değil ondan da öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik."

"KARAKTER KOYDULAR"

"Kahramanca savaştı takımımız. Mücadele ettiler. Karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde, bu hakeme rağmen 1-0 kazanarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah razı olsun."

Haberin Devamı

"BİZ HERKESİ YENDİK"

"Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biz sistemi yenemedik. Taraftara şunu söylüyorum; az kaldı, sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Sadece Fenerbahçe değil, bir avuç kulüp diyor ya... Az kaldı. Bu sistem bu şekilde gidemez."

Gözden Kaçmasın Fenerbahçeli oyuncular galibiyeti anlattı: Ali Koç devre arasında aradı Haberi görüntüle

"NEDEN YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

"Süper Kupa'ya neden yabancı hakem istediğimizi, bu şartlarda çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bence en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakikada."

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP: GS TV DE DAHİL ÇIKMAYA HAZIRIM

"Dursun Özbek, beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu da kaçmasın. Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. Biz bir gün öyle bir gün böyle konuşan adamlar değiliz. Bu çağrısının arkasında dursun! İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim."

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

"Bakın son 60-80 faule bakın. Toplam faullere bakın. Toplam sarı kart, kırmızı kart, kaç faul yapılmış bunlara bakın. Olağanüstü bir tablo. Maçta biz 10 faul, 6 sarı, 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faulde 4 sarı kart. Sadece bu maç. Haftalardır sarı kart görmüyorlar. Bizim maça kadar son 60 faullerinde sarı kartları bile yoktu, bizim 7 sarı kartımız vardı. Bizim bugün cezalı sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik. Ona rağmen bu mücadeleyi arkadaşlarım sergiledi. Onlarla gurur duyuyorum."

Haberin Devamı

"SİSTEMİ YENMEYE YAKLAŞIYORUZ"

"Sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'nin 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı sonrası taşlar yerinden oynadı. Bu mücadeleye inanan, 30 bin kişi gelen kongre üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bir ve bütün olursak bataklığı kurutabiliriz."

"TÜM DÜZENİ ALT ÜST ETTİK"

"Bir takımı şampiyon yapmak için bazı takımları ligden düşürüp tutarak kurguladığınız dizayn, tiyatro Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir. Böylesine en son Haluk Ulusoy döneminde, Denizli maçı ile biten rezil sezonda görmüştüm."

"ŞAMPİYONLUK... DİLİM SÜRÇTÜ"

"Camiamıza şampiyonluğu armağan etmekle beraber... Şampiyonluğu diyorum, dilim sürçtü. Belki de Allah böyle istiyor. Göreceğiz. Tüm camiamıza değerli galibiyeti armağan ederken şunu söylüyorum. Bir derbi mağlubiyeti üzerine plan yapan, motivasyonu bozan Fenerbahçelilere de bu galibiyet armağan olsun."

Haberin Devamı

SELAHATTİN BAKİ: SAĞ ELİNDE KAN GÖRDÜM...

"Görüyorum ki başkanımla yaşanan 5 saniyelik bir tartışma gündeme oturmuş. Bizim dışarı çıkmamıza izin verilmediği için ortamın gerilme ihtimali vardı. Başkan özellikle beni uyardı, bir tek sen bir şey yapmayacaksın dedi. Sağ elinde kan gördüm, başkanımıza doğru hamle yapan birini gördüm. Onun sonrasında olan bir durum."

"FENERBAHÇE'YE KARŞI KUTSAL İTTİFAK"

"Takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Dünya derbisinde 81 dakika 10 kişi oynayıp rakibimize kendi evinde şut fırsatı vermeden kazandık. Bu herhangi bir derbi galibiyeti değil, ötesidir. Son yıllarda gerek başkanımız, gerek yönetimimizin ortaya koyduğu bir argüman var; Fenerbahçe'ye karşı kutsal ittifak. Medya, MHK, federasyon, devletin bazı birimleri ayağı var. İtile kakıla buraya kadar getirilen rakibimizle aramızdaki farkı herkes gördü. Bu galibiyet, argümanlarımızı güçlendirdi. Takımımıza, teknik direktörümüze, orayı Kadıköy'e çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçın 19 Mayıs Pazar olması da anlamlı. Fenerbahçelilere ve Ata'mıza armağan olsun."

Haberin Devamı

"HAKEMİ UNUTACAK DEĞİLİZ"

"Maçı kazandık diye hakemi unutacak değiliz. Daha ilk yarının başlarında gerek Szymanski'ye gerek Ferdi'ye yapılan fauller malum. Kart dahi çıkmadı. Son derece ucuz bir pozisyonda 21. dakikada Fenerbahçe'mizi 10 kişi bırakmayı uygun gördü. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe düşmanlarını hem hakemleri yendik."

"BİZLERE YAŞATMADIĞI SKANDAL KALMADI"

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizlere yaşatmadığı skandal kalmadı. Atadığı hakemler, verdiği kararlar. Riyad skandalından sonra hala görevde kalması bambaşka yorumlanması gereken olay. Bu kadar skandal ve kötülüğe rağmen hala çıkıp konuşmuyor."