Fenerbahçeli oyuncular galibiyeti anlattı: Ali Koç devre arasında aradı

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Fred, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Eksik oynamalarına rağmen inanılmaz bir karakter ortaya koyarak sahadan zaferle ayrıldıklarını kaydeden Mert Hakan Yandaş, "Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik. Gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takımız. Bu sefer olmadı. Kazanamadılar. İnanılmaz bir oyun oynadık, inanılmaz karakter gösterdik. Ben bu takımla gurur duyuyorum. 4 yıldır olduğu gibi yine bana saldıracaklar. Bizim tarafımızdan bunu satın alanlar olacak. üzerimize gelecekler. Ben burada olurum olmam hiç önemli değil. Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız. Yaşananları görüyorsunuz. Fenerbahçe birlikte olmazsa başaramaz. Bugün oyuncular tüm camiaya nasıl birlik olunacağını gösterdi. Buraya gelen taraftar, bizi inanılmaz destekledi. Bütün maç onların sesini duyduk. Onlardan Allah razı olsun. Başkanımız devre arası bizi aradı, inanılmaz bir destek konuşması oldu. Ona armağan olsun." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ DEVRE ARASI ARADI!"

Başkan Ali Koç'a teşekkür eden Mert Hakan Yandaş, "Konuşmalar özel. Çok teşekkür ediyorum başkana. Takımın motivasyonunu artırdı. Devre arası 10 kişi girmemize rağmen onları yeneceğimizi biliyoruz, bir kişinin bile şüphesi yok. Hepimizin emindik. İnanılmaz mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Onlara burada şampiyonluk kutlatmadık. Daha doğrusu senaryoyu bozduk. Çok mutluyum." dedi.

"İTTİFAKLARINI, OYUNLARINI BOZDUK"

Mert Hakan son olarak, "Biz bir aileyiz. Hocamızla da fikir alışverişleri oluyor. Saha odaklı herkes. İyi bir aileyiz. Bunu göstermek istiyorduk. Çok yıprandık bu sezon. Bir camia nasıl mücadele eder gösterdik. Bir oyuncu grubu daha ne kadar karakter gösterebilir. Sonu şampiyonluk olur olmaz ama bu takım şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gösterdi. İttifakları bozduk, oyunları bozduk. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

"FARKIMIZI BUGÜN HERKESE GÖSTERDİK"

Dusan Tadic maçı değerlendirerek, "Bana göre çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Maçtan önce konuştuğumuz, saha içinde beraber kalmalıydık, sürekli beraber oynamalı, vazgeçmemeliydik. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmeden mücadeleyi sürdürecektik. Bunu konuştuk. Kırmızı kart öncesinde baskın taraf bizdik. Galatasaray'dan daha iyiydik. Sonrasında kırmızı kart oldu. Durum birazcık değişti.' Biraz daha akıllı hareket ettik. Evet geride beklemek icap etti ama kompakt hareket ettik. Kontralarla şanslar yarattık. Goller de atabilirdik. Birlikte harika bir iş çıkardık. Taraftarlarımızı da mutlu ettik. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Farkımızı bugün herkese gösterdik." ifadelerini kullandı.

"TOPSUZKEN HAYVAN GİBİ, VAHŞİ GİBİ OLACAĞIZ"

Harika bir galibiyet olduğunu ve 3 puanı hak ettiklerini söyleyen Dusan Tadic, "Açıkçası içeride ambiyans harikaydı. Her zaman olduğu gibi biz derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Duygular da bu işin içinde. Bu maçtan önce aramızda konuştuk; kalbimiz sıcak olmalı ama kafamız soğuk olmalıydı, bu çok önemliydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe taraftarları için bu maç çok önem taşıyordu. Ben bir Sırp'ım ama bu maç adeta bir hayat meselesi, bunu biliyorum. Sakin kalmamız çok önemliydi. Her zaman her şeyinizi vermelisiniz. Negatif his, şikayet olmamalı ama biz futbolcular, takımımız için doğru kararlar vermeliyiz. Her zaman duygu yüklü hareket ederseniz doğru kararlar veremezsiniz. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu." yorumunu yaptı.

"SAHADA CANINIZI VERMENİZ LAZIM"

Çok iyi bir mücadele sergilediklerini söyleyen Fred, "Galibiyet için çok mutluyum. Takım olarak sahada iyi performans gösterdik. Eksik kaldığınızda iki kat daha fazla mücadele etmeniz gerekir. Sahada canınızı vermeniz lazım. Hepimiz bunu yaptık. Maçtan önce kazanacağımızı biliyorduk. Bundan sonra savaşmaya devam edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"BU BİR ONUR MAÇIYDI!"

Brezilyalı oyuncu Fred, "Hakem zaman zaman sertliğe izin verdi. Ancak bazı kararları yanlış. Djiku'nun atılması doğru değil. Ancak şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Haftada bir maç oynuyoruz, iyi hazırlanma şansı buluyoruz. Bu bir onur mücadelesiydi. 11'e 11 olsa, daha farklı olurdu. Teknik ekip, oyuncular her şeyini verdi. Başkanımız devrede aradı. Taraftarlarımızı maç boyu duydum. Bunu kutlayacağız ama bir maçımız daha var. İyi bir dönemden geçiyoruz. Yanımızda olmayan oyuncuların eksikliğini hissediyoruz ama yerlerine oynayanlar da gerekeni yapıyor. Hafta içi çok çalıştık. Bütün herkes taktiksel olarak çok iyiydi. Herkesi tebrik ederim." diye konuştu.