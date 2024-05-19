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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin son düdüğüyle ortalık karıştı

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin son düdüğüyle ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 21:20

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi oynadıkları karşılaşmada Galatasaray'ı tek golle mağlup ederken maçın ardından bir kez daha kavga çıktı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasındaki zorlu derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek ezeli rakibinin 17 maçlık iç sahadaki galibiyet serisini sonlandırırken şampiyonluk son haftaya kaldı.

Rams Park'ta oynanan mücadelede Alexander Djiku'nun 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı lacivertliler, maçı bırakmazken Çağlar Söyüncü'nün golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 17 maçlık iç sahadaki galibiyet serisini sonlandıran sarı lacivertliler, şampiyonluk umutlarını son maça taşırken maçın ardından büyük sevinç yaşandı.

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Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular ile Galatasaraylı futbolcular arasında sinirler bir hayli gerildi.

Sarı kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu, Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'in üzerine yürüdü.

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Hemen araya giren Galatasaraylı yetkililer, Berkan Kutlu'yu durdurdu ve soyunma odasına götürdü.

Daha sonra Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet tribünlere gitti ve taraftarıyla galibiyeti kutladı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet güvenlik güçlerinin eşliğiyle galibiyet sevincini yaşadı.

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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