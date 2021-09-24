Super Lıg
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi.
Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2014-15 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
Super Lıg Haberleri
Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da antrenör oldu
Türkiye'de yaklaşık 10 yıl top koşturan Fernand Coulibaly, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Turgutluspor'da antrenörlüğe başladı.
Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı ne zaman? Montero kadrodan çıkarıldı
Altay - Beşiktaş maçı heyecanı Süper Lig'in 7. haftasında yaşanacak. Bu akşam Altay, haftaya averajla lider giren Beşiktaş'ı konuk edecek. İzmir’e 11 futbolcusundan yoksun giden Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmadan lider ayrılmak için ciddi performans gösterecek. İzmir ekibi ise kendi evinde 3 puan almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, kadrodan çıkarılırken, gözler maçın ilk 11'lerine çevrildi. Peki, Altay Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Altay Beşiktaş maçı ne zaman? İşte, Altay Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri.
Son Dakika Haberi... Rizespor'da başkan Tahir Kıran'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Koray Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Koray Yağcı, Beşiktaş'ta dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş alt yapısında forma giyen Koray Yağcı, belirli dönemlerde Süper Lig maçlarında A Takım kadrosunda da yer buluyor. Peki, Koray Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Son dakika: Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in film gibi hikayesi! Şota Arveladze YouTube videosundan keşfedince...
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olarak genç yaşında kariyeri için önemli bir adım atan Emre Demir'in keşfedilme hikayesi yeniden akıllara geldi. Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi olan Emre Demir'i yeni kulübü Barcelona da madde madde taraftarlarına tanıttı. İşte Barcelona'ya imza atan 3. Türk futbolcu Emre Demir'in kariyer hikayesi...
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması
Galatasaray, kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui'nin atletik performans ekibiyle birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığını açıkladı.
Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la 3'te 3 yaptı
Süper Lig'in ilk üç haftasında bir galibiyet, 2 mağlubiyetin ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, göreve getirilen teknik direktör Bülent Korkmaz ile 3'te 3 yaptı.
Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
Bu akşam Süper Lig'de Altay ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta artık her geçen gün değil, adeta saat başı sakatlık haberi geliyor. Üst solunum yolunda enfeksiyon belirtisi gösterilen Francesco Montero, Altay maçının kadrosunan çıkartıldı. Böylece Beşiktaş'ta maçta forma giyebilecek sayısı 15'e düştü. Savunma, orta saha, kanatlar ve forvet hattı tamamen dağıldı.
Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası! Galatasaray detayı...
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı, Lazio'da Sarri'nin ekibine katılacağı iddia edilen, Bursaspor'un teklifini reddeden Emre Belözoğlu için Başakşehir ve Göztepe sesleri de yükselmişti ancak genç teknik adam bir takımla anlaşma sağlayamadı. Son olarak Belözoğlu için Çaykur Rizespor ismi geçmeye başladı.
Göztepe'de hedef Galatasaray maçıyla kara bulutları dağıtmak
Süper Lig’de hafta içi mesaisinde evinde Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için kenetlendi.
Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaş'tan U19 formülü! 3 oyuncu İzmir'e çağrıldı
Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta eksik oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak üst solunum yetmezliği bulunan Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla Siyah-beyazlı takımda eksik oyuncu sayısı 11'e çıkmıştı. Sergen Yalçın'ın talimatıyla U19 takımından 3 futbolcu İzmir'e çağrıldı. Beşiktaş'ta stoperde bugün 18 yaşındaki Serdar Saatçı görev yapacak.
Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 2 eksik
Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak.
ING Basketbol Ligi yarın başlıyor! Rekorlar...
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Beşiktaş, İzmir'e 16 kişi gitti; Altay'da 6 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...
Altay ile Beşiktaş 19 sezon sonra kozlarını İzmir'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!
Son Dakika: Giresunspor maçı sonrası o görüntü! Mesut Özil ve Vitor Pereira...
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı lacivertli ekipte Mesut Özil ve Vitor Pereira'nın maç sonu sahada objektiflere takılan görüntüleri çok konuşuldu.
Trabzonspor 38 yıllık rekoru tarihe gömdü!
Son dakika haberi... Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 25 Ekim 2020’deki Fenerbahçe maçından bu yana deplasmanlarda yenilgi yüzü görmedi.
Son Dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de özüne döndü! En çok koşan ve...
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil formunu yükseltiyor. Giresunspor maçının en fazla koşan 3. futbolcusu olan sarı lacivertli oyuncu, takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon tüm kulvarlarda 4 gole direkt katkı yaptı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerine açıklık getirdi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Son dakika: Beşiktaş'ta ne futbolcu kaldı ne de antrenör! Altay maçı öncesi çarpıcı detay...
Son dakika haberi... Ligde bu akşam saat 20.00'de Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta sakat ya da cezalı olan 9 oyuncunun yanı sıra 3 de antrenör yok.
Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu uğuru sürüyor! 11 maçta...
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun gole direkt katkı yaptığı 11. maçta 10. kez kazandı. Fenerbahçe, Ferdi’nin gol ya da asist yaptığı maçlar arasında sadece 2019-20’de Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'da 32 yıl sonra en acı tablo
İlk 6 haftada 8 puanda kalan Galatasaray, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı. 1989-90’da ilk 6 haftayı 7 puanla geçen G.Saray kaybettiği 11 puanı sezon sonunda çok aradı. Sezonu Beşiktaş şampiyon kapatırken sarı kırmızılılar rakibinin 12 puan gerisinde 4. sırada kaldı. Terim de Galatasaray’ın başında 12. kez 6. haftayı geride bırakırken en az puan aldığı sezonu yaşıyor.
Haftanın kazananı Fenerbahçe
Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada çok değerli bir galibiyet.
Son Dakika: Fenerbahçe'de Kadıköy'ün yeni efsanesi Vitor Pereira! Didi ve Veselinovic'le birlikte...
Son dakika haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertlilerin efsaneleri Didi ve Veselinovic'in yanına adını yazdırdı. Sarı lacivertli takıma şampiyonluklar kazandıran Didi ve Pereira’nın ‘Kadıköy’deki yenilmezlik’ rekorunu yakalayan Pereira, bu başarının sırrını, “Evimizde 12 kişi oynuyoruz” diye açıkladı.
Gençler’in yeri Süper Lig’tir
Cihat Arslan: "Topun canı yok diyoruz ama istediği yere giriyor"
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, oyunun ve mücadelenin karşılığını alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayıp, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." dedi.
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde 2 maç aradan sonra kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte zirveyle puan farkını da 1'e indirdi. Mesut Özil, takımının ikinci golünü atarak Kadıköy'de bir ilk yaşadı.
Adana Demirspor'da Montella'dan Balotelli yorumu: "Yapılan açıklamaları..."
Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Balotelli ile ilgili Beşiktaş ve Adana Demirspor cephesinden yapılan açıklamaları yorumladı.
Konyaspor'da İlhan Palut'tan oyun vurgusu! "2 puan kaybettik ama..."
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sahadan 1 puanla ayrılmalarını rakip kalecinin performansı ve yedikleri şanssız gole bağladı.
Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş Cüneyt Çakır yorumu!
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Son Dakika: Beşiktaş'tan bir Balotelli tepkisi daha! Adana Demirspor'dan yanıt
Son dakika haberi... Beşiktaş, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor maçında Sergen Yalçın'a yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmemesine tepki gösterdi. Adana Demirspor'dan da dikkat çeken bir paylaşımla yanıt geldi.
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ilk maç heyecanı! "Unutamayacağım anlardan biri"
Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan 'gol' yorumu! 'Çok mutlu olduk'
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı 1 puandan memnun! "Zor bir kazançtı"
Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın başlarında on kişi kalmalarına rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.
Fenerbahçe-Giresunspor maçından en özel fotoğraflar!
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. İşte bu maçtan en özel kareler...
Son dakika: Süper Lig'de erken gollerin haftası! Fenerbahçe-Giresunspor maçında da oldu, rekorlar...
Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftası, en erken gollerin atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'yi Giresunspor'u konuk ettiği maçta 2. dakikada öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, bu sezonun rekorunu kırarken, Trabzonspor'da da benzer bir başarı yaşandı.
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Giresunspor maçında ufak çaplı yangın! Kontrol altına alındı
Fenerbahçe ile Giresunspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 6. hafta maçında stadyumda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde söndü.
Son Dakika Haberi... Trabzonspor ve Uğurcan Çakır'dan yeni rekor!
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürerek bu alanda rekor kırdı.
SÜPER LİG
SÜPER LİG
Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında liderlik için çıktığı maçta Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 8. dakikasında sahada 10 kişi kalan bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte haftayı zirvede kapatma fırsatını kaçırmış oldu.
Alanyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)
Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Konyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar!
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte bu maçtan en özel kareler...
Son Dakika: Kayserispor Emre Demir'in ayrılığını resmen açıkladı! Barcelona'nın ödeyeceği bonservis...
Son dakika haberi... Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor, transferi resmi olarak duyurdu.
Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Larin ve Batshuayi depremi! Tam 10 oyuncu...
Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin hakkında sakatlık açıklaması yaptı. Siyah-beyazlılarda eksik sayısı 10 oldu...
Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor
Pınar Karşıyaka, yeni sezon sloganını bulma konusunda sözü taraftarlarına bıraktı.
Son dakika: İngiltere'de Ozan Tufan'ı için özel analiz! 'Türk Pogba!' Mesut Özil, Ozan'ı İngilizlere anlattı! Eşi Rojin Haspolat...
Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan için İngiltere merkezli dünyaca ünlü internet sitesi The Athletic'te dikkat çeken bir tanıtım yazısı yayınlandı. Yazıda uzun yıllar Premier Lig'de forma giyen Mesut Özil'in de görüşleriş yer alıyor.
Son dakika: Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için hukuki işlem karar! Özür açıklaması...
Beşiktaş Kulübü, bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı da konuyla ilgili açıklama yaptı.