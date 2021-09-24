Ara
EKSTRA
MENÜ
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Son Dakika>Super Lıg
Etiketler

Super Lıg

Super Lıg haberleri sayfasında güncel ve son dakika Super Lıg hakkında haberler ile bilgiler bulunmaktadır. Toplam 112.570 Super Lıg haberi, videosu, fotoğrafı ve yazar yazısı yer almaktadır. Geçmişte ve bugün yeni yayımlanan son durum gelişmeleri ile pek çok haber..

Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi.

Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2014-15 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

Devamı...

Super Lıg Haberleri

Fernand Coulibaly, Turgutlusporda antrenör oldu

Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da antrenör oldu

Türkiye'de yaklaşık 10 yıl top koşturan Fernand Coulibaly, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Turgutluspor'da antrenörlüğe başladı.

24.09.2021Futbol
Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta Altay Beşiktaş maçı ne zaman Montero kadrodan çıkarıldı

Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı ne zaman? Montero kadrodan çıkarıldı

Altay - Beşiktaş maçı heyecanı Süper Lig'in 7. haftasında yaşanacak. Bu akşam Altay, haftaya averajla lider giren Beşiktaş'ı konuk edecek. İzmir’e 11 futbolcusundan yoksun giden Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmadan lider ayrılmak için ciddi performans gösterecek. İzmir ekibi ise kendi evinde 3 puan almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, kadrodan çıkarılırken, gözler maçın ilk 11'lerine çevrildi. Peki, Altay Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Altay Beşiktaş maçı ne zaman? İşte, Altay Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri.

24.09.2021Spor Arena
Son Dakika Haberi... Rizesporda başkan Tahir Kırandan flaş Galatasaray açıklaması

Son Dakika Haberi... Rizespor'da başkan Tahir Kıran'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

24.09.2021Futbol
Koray Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında

Koray Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Koray Yağcı, Beşiktaş'ta dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş alt yapısında forma giyen Koray Yağcı, belirli dönemlerde Süper Lig maçlarında A Takım kadrosunda da yer buluyor. Peki, Koray Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

24.09.2021Spor Arena
Son dakika: Barcelonaya transfer olan Emre Demirin film gibi hikayesi Şota Arveladze YouTube videosundan keşfedince...

Son dakika: Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in film gibi hikayesi! Şota Arveladze YouTube videosundan keşfedince...

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olarak genç yaşında kariyeri için önemli bir adım atan Emre Demir'in keşfedilme hikayesi yeniden akıllara geldi. Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi olan Emre Demir'i yeni kulübü Barcelona da madde madde taraftarlarına tanıttı. İşte Barcelona'ya imza atan 3. Türk futbolcu Emre Demir'in kariyer hikayesi...

24.09.2021Futbol
Galatasaraydan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray, kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui'nin atletik performans ekibiyle birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığını açıkladı.

24.09.2021Futbol
Alanyaspor, Bülent Korkmazla 3te 3 yaptı

Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la 3'te 3 yaptı

Süper Lig'in ilk üç haftasında bir galibiyet, 2 mağlubiyetin ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, göreve getirilen teknik direktör Bülent Korkmaz ile 3'te 3 yaptı.

24.09.2021Futbol
Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı

Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı

Bu akşam Süper Lig'de Altay ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta artık her geçen gün değil, adeta saat başı sakatlık haberi geliyor. Üst solunum yolunda enfeksiyon belirtisi gösterilen Francesco Montero, Altay maçının kadrosunan çıkartıldı. Böylece Beşiktaş'ta maçta forma giyebilecek sayısı 15'e düştü. Savunma, orta saha, kanatlar ve forvet hattı tamamen dağıldı.

24.09.2021Avrupa
Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası Galatasaray detayı...

Son dakika: Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası! Galatasaray detayı...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı, Lazio'da Sarri'nin ekibine katılacağı iddia edilen, Bursaspor'un teklifini reddeden Emre Belözoğlu için Başakşehir ve Göztepe sesleri de yükselmişti ancak genç teknik adam bir takımla anlaşma sağlayamadı. Son olarak Belözoğlu için Çaykur Rizespor ismi geçmeye başladı.

24.09.2021Futbol
Göztepede hedef Galatasaray maçıyla kara bulutları dağıtmak

Göztepe'de hedef Galatasaray maçıyla kara bulutları dağıtmak

Süper Lig’de hafta içi mesaisinde evinde Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için kenetlendi.

24.09.2021Futbol
Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaştan U19 formülü 3 oyuncu İzmire çağrıldı

Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaş'tan U19 formülü! 3 oyuncu İzmir'e çağrıldı

Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta eksik oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak üst solunum yetmezliği bulunan Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla Siyah-beyazlı takımda eksik oyuncu sayısı 11'e çıkmıştı. Sergen Yalçın'ın talimatıyla U19 takımından 3 futbolcu İzmir'e çağrıldı. Beşiktaş'ta stoperde bugün 18 yaşındaki Serdar Saatçı görev yapacak.

24.09.2021Futbol
Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

24.09.2021Futbol
Adana Demirsporda Gaziantep FK maçı öncesi 2 eksik

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 2 eksik

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak.

24.09.2021Futbol
ING Basketbol Ligi yarın başlıyor Rekorlar...

ING Basketbol Ligi yarın başlıyor! Rekorlar...

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

24.09.2021Basketbol
Beşiktaş, İzmire 16 kişi gitti; Altayda 6 eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

Beşiktaş, İzmir'e 16 kişi gitti; Altay'da 6 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

Altay ile Beşiktaş 19 sezon sonra kozlarını İzmir'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

24.09.2021Futbol
Son Dakika: Giresunspor maçı sonrası o görüntü Mesut Özil ve Vitor Pereira...

Son Dakika: Giresunspor maçı sonrası o görüntü! Mesut Özil ve Vitor Pereira...

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı lacivertli ekipte Mesut Özil ve Vitor Pereira'nın maç sonu sahada objektiflere takılan görüntüleri çok konuşuldu.

24.09.2021Futbol
Trabzonspor 38 yıllık rekoru tarihe gömdü

Trabzonspor 38 yıllık rekoru tarihe gömdü!

Son dakika haberi... Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 25 Ekim 2020’deki Fenerbahçe maçından bu yana deplasmanlarda yenilgi yüzü görmedi.

24.09.2021Futbol
Son Dakika: Mesut Özil Fenerbahçede özüne döndü En çok koşan ve...

Son Dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de özüne döndü! En çok koşan ve...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil formunu yükseltiyor. Giresunspor maçının en fazla koşan 3. futbolcusu olan sarı lacivertli oyuncu, takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon tüm kulvarlarda 4 gole direkt katkı yaptı.

24.09.2021Futbol
Fenerbahçede Vitor Pereira Beşiktaşın galibiyeti şanstı sözlerine açıklık getirdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerine açıklık getirdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

24.09.2021Futbol
Son dakika: Beşiktaşta ne futbolcu kaldı ne de antrenör Altay maçı öncesi çarpıcı detay...

Son dakika: Beşiktaş'ta ne futbolcu kaldı ne de antrenör! Altay maçı öncesi çarpıcı detay...

Son dakika haberi... Ligde bu akşam saat 20.00'de Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta sakat ya da cezalı olan 9 oyuncunun yanı sıra 3 de antrenör yok.

24.09.2021Futbol
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu uğuru sürüyor 11 maçta...

Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu uğuru sürüyor! 11 maçta...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun gole direkt katkı yaptığı 11. maçta 10. kez kazandı. Fenerbahçe, Ferdi’nin gol ya da asist yaptığı maçlar arasında sadece 2019-20’de Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

24.09.2021Futbol
Galatasarayda 32 yıl sonra en acı tablo

Galatasaray'da 32 yıl sonra en acı tablo

İlk 6 haftada 8 puanda kalan Galatasaray, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı. 1989-90’da ilk 6 haftayı 7 puanla geçen G.Saray kaybettiği 11 puanı sezon sonunda çok aradı. Sezonu Beşiktaş şampiyon kapatırken sarı kırmızılılar rakibinin 12 puan gerisinde 4. sırada kaldı. Terim de Galatasaray’ın başında 12. kez 6. haftayı geride bırakırken en az puan aldığı sezonu yaşıyor.

24.09.2021Futbol
Haftanın kazananı Fenerbahçe

Haftanın kazananı Fenerbahçe

Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada çok değerli bir galibiyet.

24.09.2021Futbol
Son Dakika: Fenerbahçede Kadıköyün yeni efsanesi Vitor Pereira Didi ve Veselinovicle birlikte...

Son Dakika: Fenerbahçe'de Kadıköy'ün yeni efsanesi Vitor Pereira! Didi ve Veselinovic'le birlikte...

Son dakika haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertlilerin efsaneleri Didi ve Veselinovic'in yanına adını yazdırdı. Sarı lacivertli takıma şampiyonluklar kazandıran Didi ve Pereira’nın ‘Kadıköy’deki yenilmezlik’ rekorunu yakalayan Pereira, bu başarının sırrını, “Evimizde 12 kişi oynuyoruz” diye açıkladı.

24.09.2021Futbol
Gençler’in yeri Süper Lig’tir

Gençler’in yeri Süper Lig’tir

23.09.2021Ankara
Cihat Arslan: Topun canı yok diyoruz ama istediği yere giriyor

Cihat Arslan: "Topun canı yok diyoruz ama istediği yere giriyor"

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, oyunun ve mücadelenin karşılığını alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

23.09.2021Futbol
Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayıp, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." dedi.

23.09.2021Futbol
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe 2-1 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde 2 maç aradan sonra kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte zirveyle puan farkını da 1'e indirdi. Mesut Özil, takımının ikinci golünü atarak Kadıköy'de bir ilk yaşadı.

23.09.2021Spor Arena
Adana Demirsporda Montelladan Balotelli yorumu: Yapılan açıklamaları...

Adana Demirspor'da Montella'dan Balotelli yorumu: "Yapılan açıklamaları..."

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Balotelli ile ilgili Beşiktaş ve Adana Demirspor cephesinden yapılan açıklamaları yorumladı.

23.09.2021Futbol
Konyasporda İlhan Paluttan oyun vurgusu 2 puan kaybettik ama...

Konyaspor'da İlhan Palut'tan oyun vurgusu! "2 puan kaybettik ama..."

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sahadan 1 puanla ayrılmalarını rakip kalecinin performansı ve yedikleri şanssız gole bağladı.

23.09.2021Futbol
Giresunsporda Hakan Keleşten Fenerbahçe maçı sonrası flaş Cüneyt Çakır yorumu

Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş Cüneyt Çakır yorumu!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

23.09.2021Futbol
Son Dakika: Beşiktaştan bir Balotelli tepkisi daha Adana Demirspordan yanıt

Son Dakika: Beşiktaş'tan bir Balotelli tepkisi daha! Adana Demirspor'dan yanıt

Son dakika haberi... Beşiktaş, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor maçında Sergen Yalçın'a yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmemesine tepki gösterdi. Adana Demirspor'dan da dikkat çeken bir paylaşımla yanıt geldi.

23.09.2021Futbol
Fenerbahçede Miguel Cresponun ilk maç heyecanı Unutamayacağım anlardan biri

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ilk maç heyecanı! "Unutamayacağım anlardan biri"

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23.09.2021Futbol
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlundan gol yorumu Çok mutlu olduk

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan 'gol' yorumu! 'Çok mutlu olduk'

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

23.09.2021Futbol
Trabzonsporda Abdullah Avcı 1 puandan memnun Zor bir kazançtı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 1 puandan memnun! "Zor bir kazançtı"

Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın başlarında on kişi kalmalarına rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

23.09.2021Futbol
Fenerbahçe-Giresunspor maçından en özel fotoğraflar

Fenerbahçe-Giresunspor maçından en özel fotoğraflar!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. İşte bu maçtan en özel kareler...

23.09.2021Futbol
Son dakika: Süper Ligde erken gollerin haftası Fenerbahçe-Giresunspor maçında da oldu, rekorlar...

Son dakika: Süper Lig'de erken gollerin haftası! Fenerbahçe-Giresunspor maçında da oldu, rekorlar...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftası, en erken gollerin atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'yi Giresunspor'u konuk ettiği maçta 2. dakikada öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, bu sezonun rekorunu kırarken, Trabzonspor'da da benzer bir başarı yaşandı.

23.09.2021Futbol
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Giresunspor maçında ufak çaplı yangın Kontrol altına alındı

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Giresunspor maçında ufak çaplı yangın! Kontrol altına alındı

Fenerbahçe ile Giresunspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 6. hafta maçında stadyumda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde söndü.

23.09.2021Futbol
Son Dakika Haberi... Trabzonspor ve Uğurcan Çakırdan yeni rekor

Son Dakika Haberi... Trabzonspor ve Uğurcan Çakır'dan yeni rekor!

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürerek bu alanda rekor kırdı.

23.09.2021Futbol
SÜPER LİG

SÜPER LİG

SÜPER LİG

23.09.2021Haber Linkleri
Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında liderlik için çıktığı maçta Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 8. dakikasında sahada 10 kişi kalan bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte haftayı zirvede kapatma fırsatını kaçırmış oldu.

23.09.2021Spor Arena
Alanyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)

Alanyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)

Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

23.09.2021Spor Arena
Konyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar

Konyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar!

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte bu maçtan en özel kareler...

23.09.2021Futbol
Son Dakika: Kayserispor Emre Demirin ayrılığını resmen açıkladı Barcelonanın ödeyeceği bonservis...

Son Dakika: Kayserispor Emre Demir'in ayrılığını resmen açıkladı! Barcelona'nın ödeyeceği bonservis...

Son dakika haberi... Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor, transferi resmi olarak duyurdu.

23.09.2021Futbol
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Larin ve Batshuayi depremi Tam 10 oyuncu...

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Larin ve Batshuayi depremi! Tam 10 oyuncu...

Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin hakkında sakatlık açıklaması yaptı. Siyah-beyazlılarda eksik sayısı 10 oldu...

23.09.2021Futbol
Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor

Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor

Pınar Karşıyaka, yeni sezon sloganını bulma konusunda sözü taraftarlarına bıraktı.

23.09.2021Basketbol
Son dakika: İngilterede Ozan Tufanı için özel analiz Türk Pogba Mesut Özil, Ozanı İngilizlere anlattı Eşi Rojin Haspolat...

Son dakika: İngiltere'de Ozan Tufan'ı için özel analiz! 'Türk Pogba!' Mesut Özil, Ozan'ı İngilizlere anlattı! Eşi Rojin Haspolat...

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan için İngiltere merkezli dünyaca ünlü internet sitesi The Athletic'te dikkat çeken bir tanıtım yazısı yayınlandı. Yazıda uzun yıllar Premier Lig'de forma giyen Mesut Özil'in de görüşleriş yer alıyor.

23.09.2021Futbol
Son dakika: Beşiktaştan Serdar Ortaç için hukuki işlem karar Özür açıklaması...

Son dakika: Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için hukuki işlem karar! Özür açıklaması...

Beşiktaş Kulübü, bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

23.09.2021Futbol

Yazar Sonuçları

GÜNTEKİN ONAYHürriyet Yazarı

1 puan Trabzon için kayıp değil

Konya'da şans golüyle de olsa alınan 2-2'li skora sevinmeliler.

24.09.2021
Uğur MELEKEHürriyet Yazarı

Düşük vitesli Frankfurt 11'i

Valencia sahadayken, Mesut ve Rossi gibi isimlerin performansı artıyor.

24.09.2021
12345...10