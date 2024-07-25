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Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun tercihini yaptı! Yeni takımı resmen Alanyaspor oldu...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Serdar Dursun
Fenerbahçeden ayrılan Serdar Dursun tercihini yaptı Yeni takımı resmen Alanyaspor oldu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 15:31

Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Serdar Dursun'un yeni adresi resmen belli oldu.

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Üç sezon önce Almanya ekibi Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı - lacivertlilerde geçirdiği süre boyunca milli takıma kadar yükselen Serdar Dursun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'nin yeni kontrat teklifinde bulunmadığı golcü oyuncunun yeni adresi ise belli oldu.

Fenerbahçeden ayrılan Serdar Dursun tercihini yaptı Yeni takımı resmen Alanyaspor oldu...

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Serdar Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi ve oyuncuyu listeye ekledi.

Fenerbahçe kariyerinde 74 maça çıkan Serdar Dursun, 22 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Serdar Dursun

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