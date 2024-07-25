Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun tercihini yaptı! Yeni takımı resmen Alanyaspor oldu...

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Üç sezon önce Almanya ekibi Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı - lacivertlilerde geçirdiği süre boyunca milli takıma kadar yükselen Serdar Dursun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni kontrat teklifinde bulunmadığı golcü oyuncunun yeni adresi ise belli oldu.

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Serdar Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi ve oyuncuyu listeye ekledi.

Fenerbahçe kariyerinde 74 maça çıkan Serdar Dursun, 22 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.