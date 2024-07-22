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TFF yabancı kuralını değiştirdi! Yeni sezonda uygulanacak

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#TFF#Süper Lig#Futbol
TFF yabancı kuralını değiştirdi Yeni sezonda uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 20:10

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. TFF'nin Hacıosmanoğlu liderliğindeki yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı sonrası yabancı sınırının 12'den 14'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleşen toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Alınan karar göre Süper Lig'de yabancı sayısı yeni sezonda 14 olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun bugün gerçekleşen toplantıda alınan karar göre Süper Lig'de yabancı sayısının yeni sezonda 14 olacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre; Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

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Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."

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#TFF#Süper Lig#Futbol

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