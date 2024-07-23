×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Genç kanat resmen Beşiktaşlı oldu: Son Kartal Can Keleş

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Genç kanat resmen Beşiktaşlı oldu: Son Kartal Can Keleş
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ten Can Keleş’i renklerine kattı.

Haberin Devamı

Karagümrük genç futbolcunun siyah beyazlılara transfer olduğunu duyururken yapılan açıklamada “Tüm süreçte transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz” denildi. Karagümrük Austria Wien’den kiraladığı futbolcunun temmuz ayı başında 500 bin Euro’ya bonservisini alırken Beşiktaş’ın genç futbolcu için İstanbul ekibine 2.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

EMRE BiLGiN KARAGÜMRÜK’TE

Dört yıllık sözleşme imzalanan Can Keleş; Paulista, Rafa Silva ve İmmobile’den sonra Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. Öte yandan Beiktaş, kaleci Emre Bilgin’i Karagümrük’e kiraladı.

Gözden KaçmasınBeşiktaş yerli Haalandını buldu: 10-15 sene santrfor aramayacaklarBeşiktaş 'yerli Haaland'ını buldu: 10-15 sene santrfor aramayacaklarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!