Genç kanat resmen Beşiktaşlı oldu: Son Kartal Can Keleş

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Karagümrük genç futbolcunun siyah beyazlılara transfer olduğunu duyururken yapılan açıklamada “Tüm süreçte transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz” denildi. Karagümrük Austria Wien’den kiraladığı futbolcunun temmuz ayı başında 500 bin Euro’ya bonservisini alırken Beşiktaş’ın genç futbolcu için İstanbul ekibine 2.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

EMRE BiLGiN KARAGÜMRÜK’TE

Dört yıllık sözleşme imzalanan Can Keleş; Paulista, Rafa Silva ve İmmobile’den sonra Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. Öte yandan Beiktaş, kaleci Emre Bilgin’i Karagümrük’e kiraladı.