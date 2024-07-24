Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu!

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TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Lale Cander, Zehra Neşe Kavak, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Murat Şahin, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve yöneticileri fikstür çekiminde yer aldı.

Mevlüt Aktan: "Adil, adaletli ve şeffaf yönetim prensibiyle ara vermeden çalışmalara başladık"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan açılış konuşmasında "Trendyol 1. Lig'in değerli kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları 2024-2025 sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimine hoş geldiniz. Türk futbolunun öncelikli ihtiyacı olan adil, adaletli ve şeffaf yönetim prensibiyle başladığımız görevimizi layıkıyla icra etmek için çalışmalarımıza ara vermeden başladık. Futbol ailemizin tüm fertleri ve kurumlarıyla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz, bundan emin olabilirsiniz." diye konuştu.

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Bu sezon Trendyol 1. Lig'in 20 takım ile oynanacağını hatırlatan Mevlüt Aktan, şöyle devam etti: "38 hafta sonunda ligde ilk 2 sırayı alacak takımlar doğrudan ve 1 takımımız Play Off'tan olmak üzere toplam 3 takım Trendyol Süper Lig'e yükselecek. Ligde Son 4 sırayı alacak takımlarımız ise TFF 2. Lige düşecek. 2024 - 2025 Sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arasına girilecek. İkinci yarı 3, 4, 5 Ocak'ta oynanacak olan 18. hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 10 Mayıs 2024'te sona erecek. Sezon bittikten sonra 3 haftalık bir play-off dönemi olacak."

"Kulüpler ile yaptığımız istişareler neticesinde Futbolcu Uygunlukları ile ilgili bazı değişiklikler yaptık"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, kulüpler ile yapılan istişareler neticesinde Trendyol 1. Lig Futbolcu Uygunlukları ile ilgili bazı değişikliklere gidildiğinin de altını çizerek "A Takım Listesindeki yabancı sayısı 8'e çıkarılırken, sahada 6 yabancının aynı anda oynayabilmesine imkan sağlandı. Ayrıca ilk on birde en az 45 dakika bulunması gereken genç oyuncu uygulaması bu sezon için kaldırıldı." ifadesini kullandı.

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Mevlüt Aktan, konuşmasını "Yeni sezonun tüm kulüplerimize ve Türk Futboluna hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek tüm futbolcuların sakatlıktan uzak, sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmelerini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum." sözleriyle tamamladı.

TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın sezon ve fikstür anahtarı ile ilgili teknik bilgilendirmede bulunmasının ardından Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla fikstür çekimi gerçekleştirildi.