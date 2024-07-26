MHK'dan Abdulkadir Bitigen kararı! 4 VAR ve 2 yardımcı hakem...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakemleri ilan etti.

Geçen sezon Süper Lig’de maç yöneten hakemlerden sadece Abdulkadir Bitigen, yeni listede yer almadı. Geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi elemelerinde Andorra’nın Santa Coloma ile Danimarka’nın FC Midtjylland takımları arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Bitigen’e UEFA, ağustos ayında yapılacak 2 Avrupa kupası maçında daha görev tebliğ etmişti. MHK’nin bu kararıyla Bitigen’in hakemliği bitirilmiş oldu.

VAR KOORDİNATÖRÜ KALKAVAN'LA YOLLAR AYRILDI

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki yeni MHK, TFF’nin Riva’daki tesislerinde bugün başlayıp 3 Ağustos’a kadar sürecek olan Süper lig hakem/gözlemci-A Klasman hakem/gözlemci Semineri’ne, VAR kadrosunda yer alan Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat, Hakan Ceylan, Koray Gençerler ile yardımcı hakemlerden Serkan Ok ve Erdem Bayık’ı davet etmedi. Bu altı hakeme yeni sezonda görev verilmesi beklenmiyor. MHK ayrıca VAR Koordinatörü Mete Kalkavan’la da yolları ayırdı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun dün açıkladığı listede A klasman yardımcı hakemler, B ile C klasman hakem ve yardımcılarının isimleri de yer aldı.

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