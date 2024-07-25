×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Amir Hadziahmetovic#Transfer
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaşta kalmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 10:44

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı forma için rekabete hazır. Bu sezon kiralık gönderilmesi de gündeme gelen Hadziahmetovic, takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada yaşadığı sol diz kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu Hadziahmetovic tamamen iyileşti. Yakında takımla antrenmanlara başlayacak olan Bosna Hersekli futbolcunun eski formuna kavuşması için kiralık gönderilmesi gündeme geldi.

İHA'nın edindiği bilgiye göre Amir Hadziahmetovic, kiralık gitme gibi bir planının olmadığını ve takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

Başarılı futbolcu, maç ritmini yakaladıktan sonra formasını geri alacağına inanıyor.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaşta kalmak istiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Amir Hadziahmetovic#Transfer

BAKMADAN GEÇME!