Son dakika: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesini ve bonservis bedelini açıkladı! Süper Lig rekoru...

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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı - lacivertliler ayrıca oyuncunun sözleşme detaylarını ve Sevilla'ya ödenecek olan bonservis ücretini de duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir."

TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Fenerbahçe, bu transferle birlikte Süper Lig'in bonservis rekorunu da kırmış oldu. 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.

Rekor, daha önce Porto'dan Galatasaray'a 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Mario Jardel'de bulunuyordu.

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DZEKO İLE YAN YANA OYNAR MI?

Dzeko sezonun açılış maçında 3 golle adeta gövde gösterisi yaparken En-Nesyri’nin gelişiyle birlikte Jose Mourinho’nun nasıl bir tercih yapacağı da merak konusu oldu. Faslı golcünün transferi sonrası çift forvete dönülebileceği ile ilgili görüşler güç kazanıyor. Dzeko daha çok gezen, kenarlara açılan, zaman zaman orta sahaya kadar gelerek pas bağlantısını sağlayan bir forvetken, Lugano’nun saf dışı bırakılması durumunda 3. turdaki Lille maçında sahada olması beklenen En-Nesyri ise ceza sahası golcüsü.

HEM ATLETiK HEM DE BiTiRiCi

F.Bahçe'nin yeni transferi En-Nesyri atletik ve bitirici bir forvet, tam bir ceza sahası golcüsü olarak öne çıkıyor. Topla doğru yerlerde buluşmak için doğru aksiyonlara giren bir golcü kimliğine sahip. Klasik bir pivot forvet olmayan 1.92 metrelik En-Nesyri hem hava toplarında etkili hem de uzun boylu olmasına rağmen savunma arkasına koşu yapabilen hareketli ve atletizmi yüksek bir golcü. Tek paslarla oyunu yönlendirebilen pas isabeti yüksek olan En Nesyri çok iyi sıçrama özelliğine sahip, hava toplarında oldukça etkili. Sarı lacivertlilerin yeni sezonda duran toplarda önemli bir silahı olacak. Aynı zamanda çok hareketli bir forvet olan En-Nesyri ceza sahası içinde ve çevresinde rakip savunmacıları yalancı koşularla ekarte ediyor, savunma arkasına yaptığı koşularla fark yaratıyor, uzun boyuna rağmen ayaklarına hakimiyetiyle de dikkat çekiyor.