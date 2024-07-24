TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:

Başkan vekili: Ahmet Şahin

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı

Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar

BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin

Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin

Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı

Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

Bölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:

1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.