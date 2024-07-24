Mame Thiam: Arda Turan’ın başarısında pay sahibi olmak istiyorum

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, son olarak 1’inci Lig’de Pendikspor forması giyen 31 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam’ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmzaların ardından Senegalli futbolcu Mame Thiam ve Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Mame Thiam, “Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce hocayla da konuştuk. Sizin de söylediğiniz gibi beş yıldır Türkiye’de forma giyiyorum. Neler yapabileceğimi biliyorum. Elimden geldiğince tecrübemle Eyüpspor’a katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

“ARDA TURAN’IN BURADAKİ BAŞARISINDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM”

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Teknik direktör Arda Turan ile gelmeden önce konuştuğunu ifade eden Thiam, “Tabii ki gelmeden önce konuştuk. O bana nasıl bir futbol anlayışıyla oynamak istediğini anlattı. Bunun üzerine beni çok istediği hakkında konuştuk. Nasıl bir futbol felsefesi olduğundan bahsetti. Kayserispor’da ve Türkiye’de uzun yıllardır futbol oynuyorum. Tecrübemle beraber katı sağlamak istiyorum. Onun buradaki başarısında pay sahibi olmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

FATİH KULAKSIZ: THIAM EYÜPSPOR’DA YENİ BİR SAYFA AÇMA İMKANI BULDU

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise “Bugün burada Mame Thiam’ın imza töreni için bulunmaktayız. Öncelikle Pendikspor Kulübü Başkanı Mahmut Türkoğlu’na teşekkür ediyorum. Bize sağlamış olduğu kolaylıklardan dolayı. Bildiğiniz gibi Mame Thiam yaklaşık 6-7 yıldır ülkemizde kendini kanıtlamış, çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonda hem Kayserispor hem de Pendikspor’da toplamda 18 gol 7 asistlik 25 gole katkı vermiş, önemli bir futbolcu. Artık bizlerle beraber Eyüpspor’da yeni bir sayfa açma imkanı buldu. Biz kendisini transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katarak gücümüze güç kattığımızı düşünüyorum. Kendisine de bize hayırlı olmasını temenni olmasını diliyorum. İnşallah bize de bir 25 gol katkısında da bulunacak. Kendisi bize söz verdi” diyerek sözlerini noktaladı.