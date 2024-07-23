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Süper Lig ekibi, Christophe Herelle'yi transfe etti

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#Transfer#Bodrumspor#Süper Lig
Süper Lig ekibi, Christophe Herelleyi transfe etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 22:28

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 31 yaşındaki Christophe Herelle ile anlaşma sağladı.

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Metz’de forma giyen 31 yaşındaki Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK, transfer çalışmalarına vites düşürmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Fransa 1’inci Lig ekiplerinden Metz’de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91’lik boyuyla dikkat çeken Christophe Herelle ile yeşil-beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı.Öte yandan, Christophe Herelle geçen sezon Metz formasıyla 19 maça çıkarken, 1620 dakika süre aldı.

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#Transfer#Bodrumspor#Süper Lig

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