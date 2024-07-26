Bursaspor'dan ayrılan Yiğit Fidan'a devler talip oldu! Avrupa'dan da ilgi var...

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Bursaspor altyapısından yetişen ancak alacaklarını tahsil edemediğinden dolayı yaklaşık 2 ay önce yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan'ın geleceği şekilleniyor.

U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te ter döken 19 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi.

Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi ekiplerin transfer listesinde yer alan Yiğit'in, Milli Takım dönüşü geleceği ile ilgili net kararını vereceği belirtildi.

Fransa'nın Toulouse takımı ile de görüşmeler yapan Yiğit Fidan'ın, Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 maça çıkan savunma oyuncusu Fidan, 1 gol kaydeti.