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Bursaspor'dan ayrılan Yiğit Fidan'a devler talip oldu! Avrupa'dan da ilgi var...

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#TRANSFER#Yiğit Fidan#BURSASPOR
Bursaspordan ayrılan Yiğit Fidana devler talip oldu Avrupadan da ilgi var...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:44

Bursaspor'la olan sözleşmesini alacakları sebebiyle fesheden Yiğit Fidan'a Süper Lig ekipleri talip oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransa'dan Toulouse da devreye girdi.

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Bursaspor altyapısından yetişen ancak alacaklarını tahsil edemediğinden dolayı yaklaşık 2 ay önce yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan'ın geleceği şekilleniyor.

U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te ter döken 19 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi.

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Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi ekiplerin transfer listesinde yer alan Yiğit'in, Milli Takım dönüşü geleceği ile ilgili net kararını vereceği belirtildi.

Bursaspordan ayrılan Yiğit Fidana devler talip oldu Avrupadan da ilgi var...

Fransa'nın Toulouse takımı ile de görüşmeler yapan Yiğit Fidan'ın, Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 maça çıkan savunma oyuncusu Fidan, 1 gol kaydeti.

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#TRANSFER#Yiğit Fidan#BURSASPOR

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