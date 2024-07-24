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Murat Özkaya: Artık barış olsun

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#Süper Lig#Murat Özkaya#Eyüpspor
Murat Özkaya: Artık barış olsun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 23:08

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında kulüplerin istikrardan yana karar aldığını söyledi.

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Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki başkanlık seçimi toplantısının sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda kulüp başkanlarının istikrardan yana karar aldığını belirten Özkaya, "İstikrarda da hayır vardır. Yeni bir federasyon, bu federasyonla ilişkileri yönetmek ve kulüplerin isteklerini doğru anlatabilmek gerekiyor. Bence hayırlısı oldu. Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futbolunun işi çok zor. Birlikte, siz basın mensupları, futbol takımı ve taraftarlarla beraber üstesinden gelmemiz lazım. Federasyonun da en kısa zamanda doğru bir şekilde yapılanıp, yol alması gerekiyor. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Artık barış ve mutluluk olsun. Futbolu sahada seyredelim. Taraftarı da tribüne bekliyoruz, sezon hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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#Süper Lig#Murat Özkaya#Eyüpspor

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