Danimarkalılar, Galatasaray'ın Elias Jelert transferini yorumladı: Sadece 9 milyon euroya bitmesi büyük şans | Defansif oyunu geliştirmesi gerekiyor

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Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezona odaklanan Galatasaray, kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Sarı-kırmızılı ekip, Danimarka futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Kopenhag’ın 21 yaşındaki futbolcusu Jelias Elert’i transfer etti. Danimarka Milli Takımı’nda 3 kez forma giyen Jelert, özellikle geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla dikkat çekti. Danimarkalı meslektaşlarımız, genç yıldız adayının transferi ve son dönemdeki performansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

DANİMARKALI GAZETECİLERDEN “ELIAS JELERT” AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

DANİEL NØJSEN FALLAH (BOLD.DK):

“ELIAS JELERT, OLDUKÇA SAKİN VE KENDİNE ÇOK GÜVENEN BİR FUTBOLCU”

Elias Jelert'in oldukça büyük bir potansiyeli var. İyi bir hıza sahip, agresif ve çok iyi top hakimiyetine sahip bir hücumcu sağ bek. Özellikle topla yaptığı koşular onun en özel olduğu nokta. Savunma anlamında zayıf olduğu noktalar var. Düzgün savunma yapabiliyor ama bu onun en sevdiği iş değil. Ayrıca daha fazla gol atma ve asist yapma konusunda da biraz eksik. Jelert, bu konuda daha iyi olmak istiyor. Performansı inişli çıkışlı olabiliyor ama Elias Jelert gününde olduğunda çok iyi oynuyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City karşısında Kopenhag'ın açık ara en iyi oyuncusuydu. Jack Grealish'i durdurdu ve her iki kanatta da çok iyiydi. Çok genç yaşlardan itibaren bir kanat oyuncusu olarak görev aldı ve bu da hücumdaki gücünün nedenini biraz açıklıyor. Ayrıca Kopenhag'da defalarca yaptığı gibi sol bek olarak da oynayabiliyor. Gerçekten çok çalışıyor. Saha dışında mütevazi ama sahada oldukça sakin ve kendine çok güveniyor.

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“BASKIYLA BAŞA ÇIKABİLECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK”

Galatasaray'a karşı kırmızı kart görerek kötü bir deneyim yaşadığı kulübe ve stadyuma gelmesi oldukça ilginç. Ama bu baskıyla başa çıkabileceğinden hiç şüphem yok. Oldukça genç olmasına rağmen Kopenhag'da neredeyse 100 maç oynadı. Eski teknik direktörü Jacob Neestrup'un onu “yetenek” olarak adlandırmasının nedeni de bu. Jacob Neestrup, Jelert'i tecrübeli bir oyuncu olarak görüyor. Elbette böylesine büyük bir şehre ve taraftar kitlesine sahip bir kulübe gelen genç bir adam için kültürel bir değişim olacaktır ama Kopenhag, Danimarka'nın en büyük kulübü. Jelert’in Galatasaray'da iyi işler yapacağını düşünüyorum.

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“GALATASARAY, SADECE 9 MİLYON EURO ÖDEDİĞİ İÇİN OLDUKÇA ŞANSLI”

Aslında sadece 9 milyon euro ödediğiniz için oldukça şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Hiç şüphe yok ki Kopenhag, daha da yüksek bir rakamın hayalini kuruyordu. Kış transfer döneminde 15 milyon euro civarında hatta daha fazla bir fiyat hayal ediyorlardı. Çünkü Kopenhag, Ocak 2023'te sol bek Victor Kristiansen'i 16 milyon euro + 4 milyon euro bonus karşılığında Leicester'a sattı. Ve bu satış onlara benzer bir transfer yapabileceklerinin hayalini kurdurdu. Ancak Jelert, sezon sonuna doğru formunda bir düşüş yaşadı. Aslında bonservis ücretinin daha ucuz olmasının bir nedeni de bu. Bence 9 milyon euro çok makul bir fiyat.

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KRISTIAN PORSE (BOLD.DK):

“DEFANSİF OYUN KONUSUNDA ÖĞRENMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR”

Elias Jelert'in oynadığı futbolda birkaç güçlü yön var. Hızlı, teknik olarak iyi ve muazzam bir koşu kapasitesine sahip. FC Kopenhag'da takım adına topu iyi sürdüğü hücum baskınlarıyla tanınıyordu. Genel olarak onun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim ve bunu Şampiyonlar Ligi'nde birçok güçlü performans sergileyerek gösterdi. Ancak henüz çok genç ve öğrenmesi gereken çok şey var, özellikle de defansif oyun konusunda.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BASKIYLA BAŞA ÇIKABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Türkiye'deki taraftar baskısının Elias Jelert'e engel olacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu tür baskılarla başa çıkabileceğini gösterdi. Galatasaray'a karşı deplasmanda kırmızı kart gördü ama bunun tribün baskısından kaynaklandığını sanmıyorum. Dahası bu durumdan çok şey tecrübe edindi. Jelert'in mantalitesi bence onun en güçlü yönlerinden biri.

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“JELERT İÇİN ÖDENEN 9 MİLYON EURO MAKUL BİR FİYAT”

Elias Jelert'in 9 milyon euro değerinde olup olmadığını değerlendirmek benim için zor. Ancak günümüz futbolundaki ekonomi ve Jelert'in henüz 21 yaşında sunduğu istatistik göz önüne alındığında, bu fiyatın makul görülebileceğini düşünüyorum.