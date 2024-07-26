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Elias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı oldu!

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#GALATASARAY#Elias Jelert#TRANSFER
Elias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 16:08

Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray'ın, tarihinde transfer ettiği yabancı oyuncu sayısı 203'e çıktı.

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Galatasaray'da Elias Jelert'in transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 203'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci olarak Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

"Cimbom" son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert'i renklerine bağladı.

Jelert transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 203'e çıktı.

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- En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

- Jelert, Galatasaray tarihindeki 3. Danimarkalı

Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayı terleten üçüncü Danimarkalı futbolcu olacak.

Galatasaray, daha önce Danimarka'dan hala kadroda bulunan Victor Nelsson ile bu transfer döneminde yolları ayrıldığı Mathias Ross'u renklerine bağladı. Jelert, kulüp tarihinin üçüncü Danimarkalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

- Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

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#GALATASARAY#Elias Jelert#TRANSFER

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