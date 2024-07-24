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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig’de 1. hafta hangi maçlar oynanacak?

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#Süper Lig Ne Zaman Başlıyor#2024-2025 Süper Lig İlk Hafta Maçları#Futbol
Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-2025 Süper Lig’de 1. hafta hangi maçlar oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 13:44

Süper Lig yeni sezonu futbol tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi ve yeni sezon maç tarihleri de belli oldu. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da alt ligden geldiği yeni sezonda 19 takımın mücadele edecek. Peki Süper lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig’de 1. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte yeni sezon lig başlangıç tarihi...

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Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. 2024-2025 sezonu Ağustos ayında oynanacak maçlarla başlayacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Süper Lig yeni sezon maç programı ve derbi tarihleri netlik kazandı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ VE PROGRAMI

Bodrum FK - Gaziantep FK
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş

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#Süper Lig Ne Zaman Başlıyor#2024-2025 Süper Lig İlk Hafta Maçları#Futbol

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