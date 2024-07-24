Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig’de 1. hafta hangi maçlar oynanacak?

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Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. 2024-2025 sezonu Ağustos ayında oynanacak maçlarla başlayacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Süper Lig yeni sezon maç programı ve derbi tarihleri netlik kazandı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ VE PROGRAMI
Bodrum FK - Gaziantep FK
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş