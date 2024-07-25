50 amatör kulübe destek!

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Türk sporunun en önemli destekçilerinden beIN MEDIA GROUP’un amatör futbol kulüplerine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesi büyük ilgi görüyor. "Amatör Ruh, Profesyonel Destek" sloganıyla başlayan beIN SQUAD, 50 amatör futbol kulübüne forma, şort ve çoraptan oluşan forma seti ve göğüs sponsorluğu desteği ile mücadeleci ruhu artıracak.

Projenin 16 Temmuz’da ilanıyla birlikte başlayan başvuru süreci devam ederken beIN SQUAD’a yüzlerce amatör kulüp başvurdu. 31 Temmuz’a kadar sürecek başvuruların ardından değerlendirme süreci sonrasında projeye seçilen 50 kulüp kamuoyuna duyurulacak.

Dahil olmak isteyen kulüpler, beIN Sports'un internet adresinden başvurularını gerçekleştirebilir. Kulüpler Özel Jüri Tarafından Belirlenecek beIN SQUAD kapsamında destek verilecek 10 engelli, 20 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 50 kulüp, Türk sporunun önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından seçilecek.

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Başvuru sonuçları beIN SPORTS'un sosyal medya hesapları ve beinsports.com.tr üzerinden duyurulacak. Forma desteğinin yanı sıra beIN MEDIA GROUP’un küresel medya gücünü de amatör kulüplere sunan beIN SPORTS, kendi medya kanalları aracılığıyla projede yer alan amatör futbol kulüplerinin medyadaki görünürlüğünü artıracak. Öte yandan kulüplerle ilgili en son haberler ve oyuncularla özel röportajlar da futbolseverlerle buluşacak.