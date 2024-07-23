TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede? 2024-2025 Trendyol 1. Lig maçları ne zaman başlıyor?

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 2024/25 sezonunun fikstür çekimi tarihini duyurdu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan Trendyol 1. Lig fikstür çekimi kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Peki, TFF 1. lig fikstürü ne zaman çekilecek 2024? TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

TFF 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

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TFF 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Fikstür çekiminin Bein Sports Haber ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig; 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arasına girecek.

1. Lig ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerindeki 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları ise hafta içi oynanacak.