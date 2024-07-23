×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede? 2024-2025 Trendyol 1. Lig maçları ne zaman başlıyor?

Güncelleme Tarihi:

#TFF 1. Lig Fikstür Çekimi#Trendyol 1. Lig#Trendyol 1. Lig Maçları
TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede 2024-2025 Trendyol 1. Lig maçları ne zaman başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 12:29

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı. Fikstür çekimi Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Eyüpspor geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktamış, Göztepe ve Sipay Bodrumspor Süper Lig'e adlarını yazdırmıştı. Peki, TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede? 2024-2025 sezonu Trendyol 1. Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 2024/25 sezonunun fikstür çekimi tarihini duyurdu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan Trendyol 1. Lig fikstür çekimi kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Peki, TFF 1. lig fikstürü ne zaman çekilecek 2024? TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

TFF 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

Haberin Devamı

TFF 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Fikstür çekiminin Bein Sports Haber ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede 2024-2025 Trendyol 1. Lig maçları ne zaman başlıyor

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig; 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arasına girecek.

1. Lig ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerindeki 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları ise hafta içi oynanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF 1. Lig Fikstür Çekimi#Trendyol 1. Lig#Trendyol 1. Lig Maçları

BAKMADAN GEÇME!