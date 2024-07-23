Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!

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TFF’de yeni mesaiye başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi ilk iş olarak Merkez Hakem Kurulu’nda değişime gidiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu dün göreve başlarken ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Daha önce görevde yer alan kurullardaki kişilerin istifasını isteyen Hacıosmanoğlu, yeni görevlendirmelere başladı. Merakla beklenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı için aralarında Selçuk Dereli’nin de bulunduğu birçok ismi masaya yatıran yönetim, Ferhat Gündoğdu’da karar kıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

ÇOK KONUŞULMUŞTU

Nihat Özdemir döneminde 19 Ekim 2021’de MHK başkanlığına getirilen Gündoğdu ‘8 Mart Operasyonu’nu gerçekleştirmiş aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Tahkim’in kararı bozmasıyla hakemler görevlerine dönmüştü. Gündoğdu Nisan 2022’de istifa etmişti.

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SÜPER LiG’DE 14 YABANCI OLACAK

TFF, gelecek sezon 12’ye düşürülmesi planlanan yabancı sayısını 14 yaptı. Süper Lig’de A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısı 26’dan 28’e çıkarılırken bunların 14’ü yabancı olabilecek. Müsabaka isim listesine en fazla 12 yabancı yazılabilecek. İlk 11’in hepsi yabancı olabilecek. Trendyol 1. Lig’de maç listesindeki 8 yabancının 6’sı sahada olabilecek.