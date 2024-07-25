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Galatasaray resmen açıkladı: Panathinaikos'un Tete için ödeyeceği bonservis duyuruldu...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Tete
Galatasaray resmen açıkladı: Panathinaikosun Tete için ödeyeceği bonservis duyuruldu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 11:37

Galatasaray, Brezilyalı hücum oyuncusu Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu. Sarı - kırmızılılar, transfer detaylarını da açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Tete'nin geleceği merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ VE BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı. Yunan ekibinin transfer için sarı - kırmızılılara 4 milyon 750 bin euro ödeyeceği duyuruldu.

Galatasaray resmen açıkladı: Panathinaikosun Tete için ödeyeceği bonservis duyuruldu...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

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#GALATASARAY#TRANSFER#Tete

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