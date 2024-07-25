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Galatasaray'ın yeni sezon planında bulunmayan Kazımcan Karataş'ın yeni adresi Rusya oldu!

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#GALATASARAY#Kazımcan Karataş#TRANSFER
Galatasarayın yeni sezon planında bulunmayan Kazımcan Karataşın yeni adresi Rusya oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 15:19

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın sarı - kırmızılı kulüpteki geleceği merak ediliyordu. Genç futbolcunun yeni adresi belli oldu.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya giden Galatasaray'da kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer alan Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu.

Yeni sezon planlaması içinde olmayan genç sol bekin geleceği merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ RUSYA

TRT Spor'un haberine göre Karataş, Rusya Ligi ekiplerinden FK Orenburg'a 1 sezonluğuna kiralandı.

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Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar süren 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Kazımcan Karataş, geçtiğimiz sezon da Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 12 resmi maça çıkan Karataş, gol ya da asist katkısı veremedi.

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#GALATASARAY#Kazımcan Karataş#TRANSFER

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