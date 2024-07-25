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Antalyaspor 0-1 Sivasspor (Hazırlık maçı)

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#Sivasspor#Antalyaspor#Erzurum
Antalyaspor 0-1 Sivasspor (Hazırlık maçı)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 18:25

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor rakibini 1-0 mağlup etti.

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Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Murat Şener yaptı. Sivasspor maça; Hüseyin Arslan, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, İsmael Sidibe, Yusuf Çağlar Kefir, Özkan Yiğiter, Eren Kaya, Ziya Erdal, Emre Gökay, Queensy Menig ve Mümin Barış Nazlı 11'iyle başladı.

Yiğidoların golünü 41. dakikada Queensy Menig kaydetti.

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#Sivasspor#Antalyaspor#Erzurum

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