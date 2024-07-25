Antalyaspor 0-1 Sivasspor (Hazırlık maçı)

Haberin Devamı

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Murat Şener yaptı. Sivasspor maça; Hüseyin Arslan, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, İsmael Sidibe, Yusuf Çağlar Kefir, Özkan Yiğiter, Eren Kaya, Ziya Erdal, Emre Gökay, Queensy Menig ve Mümin Barış Nazlı 11'iyle başladı.

Yiğidoların golünü 41. dakikada Queensy Menig kaydetti.