Türk gecesi süper geçti

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O gün dün akşammış. Sakat uzunları Fall ve Milutinov’dan yoksun gelmiş ve fakat Vezenkov, Fournier ve Dorsey gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak sert ve sağlam savunmalı tarzını pekiştirmiş Olympiakos, tempomuzu düşürme ve oyunu yarı saha sete sete çevirmek amacındaydı dün akşam. Bu sene kendi kurguladığı yepyeni takımla şampiyonluk iddiasıyla yola çıkan Saras Jasikevicius ilk zor gecede rakibin başlangıç gazını almak için 2.24’lük veteran devi Marjanovic’i, uzunu eksik rakibe karşı kullanmak amaçlı başlattı oyuna. Kontrollü yarı saha basketboluyla Olympiakos istediği gibi kısırlaştırdı oyunu ilk yarıda.

BALDWIN BİRAZ KIPIRDANINCA

Net 1 numara yokluğunda, üstelik Wilbekin de sakatlanınca, koç Saras bu görevi rotasyonla bütün kısaları arasında paylaştırmak zorunda kaldı. Topu getirecek garanti adam yokluğu top kayıplarımızı artırınca savunmada bizi yarı sahaya mahkûm eden rakip, açık alanda hızlı hücum sayıları bularak bir süre havaya girdi. Git gel’li 3. çeyrekte Baldwin biraz kıpırdanıp takımca çembere gidince oyunu yakalayarak tek sayı önde girdik son çeyreğe. Gecenin kurtaranı Melli ribaundları alıp Sertaç da bunları değerlendirince dış isabet eksiğimizi pota altından kapattık. Kaos kargaşasında el değiştiren skor 5 dakika kadar ortada kaldıktan sonra Hayes-Davis ve Colson devreye girerek maçın gidişatını lehimize çevirerek gecemizi gündüze çeviren noktayı koydular.

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Diğer yandan Bologna deplasmanında ilk yarıyı ortada tutan Anadolu Efes sahalara dönen Larkin ve Bryant’ın bitiriş performanslarıyla çok değerli bir galibiyet aldı.