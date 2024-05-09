Seyirci yüzde 21 arttı

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Live Nation’ın CEO’su Michael Rapino, yatırımcılarına açıklama yaparken biz de nasibimizi aldık. Rapino “Hayranların talepleri küresel çapta her zamankinden daha güçlü. Artık daha fazla sanatçı yollarda ve sanatçılarla hayranları bir araya getiren mekanların sayısı artıyor” dedi ve canlı müzik alanındaki istatiksel rakamları aktardı. Rakamlara bakıldığında konserler yüzde 26, sponsorluk ve reklam ise yüzde 24 oranında artmış durumda. Bu da gösteriyor ki pandemi sonrasındaki kültür sanat açlığı doyurulmaya çalışılıyor, buradaki ışığı gören sponsorlar da elini taşın altına koyuyor.

Öyle ki verilere göre Live Nation’ın ilk çeyrekteki konserlerine seyirci katılımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 23 milyona ulaşmış. Benzer bir rapor yaz aylarında Türkiye’den de gelirse şaşırmayın. Zira birbiri ardına açıklanan konserlerin sayısı artıyor, seyirci bilet alarak alanlara, sahnelere koşuyor. Bu da ilerleyen dönem için fazlasıyla umut veriyor.

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Dikkat çekenler

◊ Nilipek, dört yıl aradan sonra 4. albümü “Uydurduğumuz Oyunlarla” ile geri döndü. Albüm söz ve müziği Nilipek’e ait 11 şarkıdan oluşuyor. Yapımcılığını Nilipek’in Taner Yücel ve Berkay Küçükbaşlar ile üstlendiği albümde ise yok yok. Altuğ Öncü, Burhan Hasdemir, Gökçe Gürçay, Ercan Bektaş Ülger gibi isimlerin de konuk olduğu albümde, Kamil Hajiyev vokallerde, Sahand Lesani gitarlarda, Oğuzcan Bilgin de üflemelilerde yer alıyor. Albümde sanatçının No Land düeti “Baykuş”, “Menekşe” ve “Yalan Söyledik” şarkıları parıldıyor.

◊ Allame, uzun zaman önce başladığı serisini tam 30 şarkıdan oluşan “Ölüm” albümüyle tamamladı. Albümde feat’ler de dikkat çekiyor. Allame’ye “Galaktik” şarkısında Joker, “Topla” ve “Karam” eserlerinde Cem Aydoğdu, “Zombie Land” şarkısında Şehinşah, “Simurg”da Vesca, “Dilemma” şarkısında Asil Slang, “Gece 4”te Harim, “Metropolis”te Türker, “Neden” şarkısında Eypio, “Şehrin Işıkları”nda Ozbi, “Girdap”ta Defkhan eşlik ediyor. Ölüm temasının 30 şarkıya yayıldığı bu albüm, Allame çalışmaları arasında dikkat çeken bir yerde duruyor.

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◊ Ceren Gündoğdu, 2. stüdyo albümünden “Bi’ Daha Da Sevmicem”i yayınladı. Buram buram 90’lar kokan şarkının prodüksiyonu ise Polen imzalı.

◊ Şallıel ailesinin bir diğer müzisyen üyesi Batu Şallıel, yeni EP’sinin ilk şarkısı “Sinejan”ı yayınladı. Yapımcılığını Kenan Doğulu’nun üstlendiği, piyanoda Jef Giansily, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman’ın yer aldığı şarkı caz hasreti çekenlerin yüreğine su serpecek.

◊ Genepop, bu kez elektro bağlamalı synth pop şarkıları “Boşverdim Sana”yı yayınladı. Şarkı üzerken oynatma garantili. Azıcık da oyun havası tınısını işitiyoruz.

◊ Yasak Helva’nın yeni şarkısı “At Arabası” saykodelik rock sevenleri yine şaşırtmıyor. Grup, güçlü enstürmentalistlerden oluştuğunu ve dünya müziği yaptığının tekrar altını çiziyor.

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◊ Aslı Gökyokuş’un yeni teklisi “Sonbaharda Sevmeye Sözün Var” rock müzik arayanların imdadına yetişiyor. Şarkının sözü ve müziği Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım’a düzenlemesi Alen Konakoğlu’na ait. Bu cuma bu eser ile özlem gidermeye hazırlanın.

◊ Rock demişken minik bir haber de ekleyelim bu hafta köşeye. Teoman’ın romanı “Sayın Bay Rock Yıldızı” yakında Doğan Kitap’tan çıkıyor.

Ne dinledim?

◊ Dedublüman, Cem Adrian- “Aşk”

◊ Ege Can Sal- “Davet”

◊ Ece Seçkin- “Lambalar”

◊ Ogün Sanlısoy- “Daha Dur”

◊ Gülçin Ergül- “Uslanmazsın”

◊ Ege Balkız- “Kısmet”