Sinem Vural

Bu da birçok sanatçının üretkenliğini arttırdı ve farklı etkinliklerle hayranlarının karşılarına çıkmalarına vesile oldu. Malum hepimiz evde kalıyoruz; başkalarının sağlığını da düşündüğümüzden dışarı burnumuzu bile çıkarmıyoruz. Bu da birçok sanatçının üretkenliğini arttırdı ve farklı etkinliklerle hayranlarının karşılarına çıkmalarına vesile oldu. Daha önce haftada bir gördüğümüz “canlı Instagram konserleri” birbiriyle yarışarak, üst üste her gün evimize gelmeye başladı. Kimimiz bildirimlerini kapattı, kimimiz canlı yayınlardan canlı yayınlara savruldu. Üstelik bu ülkemize has bir durum da değildi. Koronavirüs salgını global olduğundan tepkime dünya çapında oldu. Shawn Mendes&Camila Cabello, Neil Young, Hozier, Erykah Badu, Niall Horan, Keith Urban, Charlie Puth, Oh Land, Sofi Tukker gibi isimler Facebook, Instagram, YouTube gibi dijital platformlar üzerinden canlı konserler verdi. Türkiye’de de canlı yayın konserleri Instagram’dan başladı. Reynmen’den Yalın’a, Sıla’dan Funda Arar’a, Ceylan Ertem’den Can Bonomo’ya onlarca şarkıcı açtı kamerayı çaldı, söyledi. Kendimizi karantinaya almamızın ilk haftasını geride bırakırken büyük markaların hatta belediyelerin birer birer birçok sanatçıya sponsor olduğunu da görmek huzur verdi. Çünkü bu süreçten maddi anlamda en çok etkilenen endüstrilerden biri; müzik. Bu sponsorluklar sayesinde birçok müzisyenin önümüzdeki 1-2 ayı rahat geçirebileceğini bilmek bir “oh” çektirdi. Bu yayınlar sırasında “Ne güzel evlerinden kamera açıp söylüyorlar” dedim ve bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini de anladım. Sıla ve Yalın’ın canlı yayınında “Bana iyi geldi” demesini duymak ya da diğer müzisyenlerin “Buna ihtiyacım varmış” açıklamaları biz dinleyicilere de pozitif bir etki sağladı. Yalnız kaldığımız evlerimizde bir canlı yayın konseri sırasında eşimizle dostumuzla müzik aracılığıyla yeniden buluşuyormuşuz gibi hissettik. Sizi bilmem ama gerçekten bana da iyi geldi...

Bizden ne haber?

Alman Müzik Birliği “GEMA”, salgın döneminden etkilenen Almanya’daki şarkı yazarlarına 43 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı. MSG de söz ve müzik yazarları için çalışma başlattığını açıklamış. Peki, bizde bu konuya dair ne kadar umut ışığı var? Konser ve etkinliklerle ilgilenen organizasyon ve mekanlara dair bir çalışma hazırlığı olduğunu biliyorum ama şu an evinde oturmak zorunda kalan müzisyen, prodüksiyon çalışanları ve teknisyenlere neler olacak? Meraktayım...

Sonunda ilk albüm

Bugüne kadar hep EP yayınlayan Lopenstraat’ın ilk albümü yarın tüm dijital platformlarda. “lopenstraat II” adını taşıyan albümü dünya müziği kategorisinde değerlendirebiliriz. Ara ara deneysel müziğin de ön plana çıktığı albümde elektro gitar, synthesizer, bas, davul, perküsyon, saksafon, pan flüt, ocarina ve trompet adeta birer grup elemanı gibi şarkılarda var oluyor. “Vodou” albümün en beğendiğim eseri olarak öne çıkıyor.

Yanıyor

Kamufle’nin muhtemelen tamamlandığında çokça konuşacak olacağımız “19T” isimli yeni albümünün ikinci bölümü yarın yayınlanıyor. Albümden bir sonraki üç şarkıyı da bu EP’de duyacağız. Albümün çıkış şarkısı “Sürçülisan”. Kamufle ve Ezhel’in söylediği, çağlamalarını Kaan Boşnak’ın çaldığı, bestesi Boşnak ve Da Poet imzalı şarkı resmen yanıyor. “Bomboş” ve Anıl Piyancı’yla söyledikleri “Damarıma Basma” şarkıları da geri kalmıyor.

Romantik ses