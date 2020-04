Sinem Vural

Yıllardır hastalık mevsimlerinde “Elleri 20 saniye yıkayın” diye verilen mesaj, bu yıl en çok haberi yapılan tavsiye haline geldi. Öyle ki, 17 yaşındaki İngiliz web sitesi tasarımcısı William, hazırladığı “washyourlyrics.com” sitesiyle sevdiğiniz bir şarkının bir bölümünü ya da nakaratını akılda tutarak el yıkama süresini arttırmayı hedefleyen grafikler yaratmak için basit bir site hazırladı.

Üzerinde “Su ve sabunla el temizleme tekniği” yazan grafikli afiş tasarımında her karenin altına şarkının bir sözü denk düşüyor. Sevdiğiniz şarkıcının ve şarkısının adını yazıyorsunuz ve sonuçta size özel afiş hazır. Çıkış alıp istediğiniz yere asabilmeniz için sistem bu görseli bilgisayarınıza indiriyor.

Bu kadar basit bir fikri alıp mikro site açan genç arkadaşımızın bu girişimi sadece kullanıcılar tarafından değil, koca koca gruplar tarafından da kullanılıyor.

Hatta Rage Against the Machine, “Killing in the Name of” şarkısı için siteyi kullandı ve sosyal medyadan

“Bu durumda size söyleneni yapmalısınız” diye küçük de bir espri not ederek paylaştı.

Yetmez video da olsun

Foals ise afişle yetinmedi grafiği gerçek hayatta gösteren bir de videoyu resmi YouTube hesabından paylaştı.