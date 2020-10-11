Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Pazar Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Cömert olun.



Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Onaylanma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz, ilerlemek ve gelişmek için onaylanmaya ihtiyacınız olmadığını bilmelisiniz. Çevrenize karşı geniş gönüllü ve cömert olun. Bu durum sizi kendinize karşı daha iyi hissettirecektir. Kendinizi bir deniz kenarında bir kahve içerken bulmak iyi gelebilir. Kalabalık yerlerden uzak durun ama termosunuza bir kahve alıp ve güzel bir yürüyüş sonrası denizi izlemek size bugün çok iyi gelecektir.

11 Ekim Koç burcu yorumu

Yolunda gitmeyen çalışmalarla ilgili istişarede bulunmak sorunların çözüme kavuşturulmasında olumlu etken olabilir. Karar almadan önce sakince düşünmeli ve olayları biraz zamana bırakmalısınız.

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11 Ekim Boğa burcu yorumu

Bugün biraz yalnız kalmak size iyi gelecektir. Partnerinizle aranızda bulunan fiziki mesafeler özleminizi artırıyor olabilir. Ona bugün sevginizi hissettirmeniz ikinize de iyi gelecektir.

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11 Ekim İkizler burcu yorumu

Maddi sorunlarınıza karşı çözüm arayışı içinde olabilirsiniz. Tek başınıza halletmek yerine ailenizden destek almayı deneyerek çözüme ulaşmaya çalışmak kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olacaktır.

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11 Ekim Yengeç burcu yorumu

İsteklerinizi belirleyip maddiyatınıza göre hareket ederseniz ilerde maddi sorunlarla karşılaşmamış olursunuz.

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11 Ekim Aslan burcu yorumu

Ailenizle vakit geçirmek isteyebilir ve geçirdiğiniz zamanlar çalışma temponuzda size enerji olarak geri dönebilir. Ailenizle yatırım yapmak için oldukça güzel bir zaman bunu değerlendirmelisiniz.

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11 Ekim Başak burcu yorumu

Zıtlaşmak yerine alttan almayı denemelisiniz. Yürüyüş yapmak bugün aradığınız şey olabilir. Tek başınıza kısa seyahat etmek size iyi gelecektir.

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11 Ekim Terazi burcu yorumu

Anı yaşayın. Hayat her zaman yeniden başlamaya değer. Kırıldığınız yerden çiçek açın.

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11 Ekim Akrep burcu yorumu

Ani tepkiler vermek yerine sakin kalmaya çalışmalısınız. Öfkenize yenik düşmek sizi zor durumda bırakabilir.

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11 Ekim Yay burcu yorumu

Söyledikleriniz hiç beklemediğiniz bir anda beklenmedik kişiler tarafından karşınıza gelebilir. Bırakın konuşmak isteyen konuşsun. Siz yolunuzda ilerlemeye devam edin.

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11 Ekim Oğlak burcu yorumu

Kariyer hedefleriniz doğrultusunda kendinize yeni bir eğitim programı belirliyor olabilirsiniz. Sadece eğitim odaklı yaşamak yerine yaşamı bütünüyle birlikte yürütmek sizin için daha anlamlı olabilir.

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11 Ekim Kova burcu yorumu

Ruhunuza iyi gelecek değişim sizi yeni bir eğitim hayatına sürükleyebilir. Çok istediğiniz çalışmaları gönüllü rahatlığı ile tamamlayabilirsiniz.

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11 Ekim Balık burcu yorumu

Geçmiş ve gelecek arasında bağlantıyı kurmak için boşlukları doldurun. Yoksa bu durum sizler için yıpratıcı bir süreç olabilir. Bugün kendinizi dinleyip, yeni başlangıçlar için karar alabilirsiniz.

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