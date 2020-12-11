Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Cuma Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Sorunun olduğu yerde gayret de var demektir

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Büyüklerimizin dediği gibi, hatasız insan yoktur. İnsan kuldur, şaşar. Hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır. Bu yüzden kendinize kızmayın. Hata yapıyor olmanız bir gayret içerisinde olduğunuzun ispatıdır. Yarınlara hazırlanırken gayretinizi düşünerek hareket etmeniz, sizi istediğiniz koşullara daha kolay kavuşturacaktır.

11 Aralık Koç burcu yorumu

Maddi sorunlarınızı çözüme ulaştırmak için günü koşuşturma ile geçirebilirsiniz. Sorunlarınıza tek başınıza odaklanmak yerine destek almayı seçmelisiniz.

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11 Aralık Boğa burcu yorumu

İş ve sorumluluklarınız alanında daha pratik çözümler geliştirmeyi tercih etmelisiniz.

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11 Aralık İkizler burcu yorumu

Kaygılarınız geleceğinizle ilgili olumsuz düşüncelere boğulmanıza neden olmuş olabilir. Eğitim hayatınızda önemli bir başarı sizlerin olabilir.

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11 Aralık Yengeç burcu yorumu

Günü kendi kabuğunuza tamamlamak isteyebilirsiniz. Duygularınız kırık dökük oldukça içinize yönelmeniz kaçınılmaz olacaktır.

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11 Aralık Aslan burcu yorumu

Yatırım değişiklikleri veya kazanç sağlamakla ilgili düşünceleriniz sizi farklı alan ve çalışmalara yönlendirebilir.

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11 Aralık Başak burcu yorumu

Kariyer hayatınızı sorguladığınız bir gün olabilir. Sevmediğiniz, size göre olmadığını düşündüğünüz bir içinde olmak motivasyonunuzu düşürecektir.

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11 Aralık Terazi burcu yorumu

Günlük yaşantınızda küçük sorunları umursamıyor olabilirsiniz. Kartopu hızla çığ olabilir.

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11 Aralık Akrep burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kendinizi düşünmek, dünü bugünü tartmak ve ruhunuzu yoran konuları irdelemek yerine kendinize yeni bir hedef koymak daha doğru olacaktır.

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11 Aralık Yay burcu yorumu

Çevrenizdeki arkadaşlarınız ya da akrabalarınızla bazı konularda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bir araya gelmenin zor olduğu günlerde belkide yazışma şekillerinden yanlış anlaşılıyor olabilirsiniz.

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11 Aralık Oğlak burcu yorumu

Bitirmek veya sürdürmek sizlerin elinde olabilir ama buna nasıl karar vereceğinizi kestiremiyorsunuz.

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11 Aralık Kova burcu yorumu

Çalışma alanınızda duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Sizler için önemli olan konularda uç noktalarda tepkiler vererek sizlerden beklenmeyen davranışlar sergilemeniz olasıdır.

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11 Aralık Balık burcu yorumu

Ruhunuzun sıkışmışlığı ile baş etmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Ne yapsanız iyi gelmiyor olsa da dinlenmek ve yalnız kalmak sizleri rahatlatabilir.

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