Et kavurma tarifi
Yavaşça pişen etin kendi yağıyla harmanlanması ve yumuşacık dokusuyla damağınızda eşsiz bir tat bırakmasıyla ortaya çıkan şahane lezzet!
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 kg kuzu kuşbaşı et
3 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kimyon
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz
Et kavurma tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ü et programı- yavaş pişirme modunda 200 derecede 20 dakikaya ayarlayın.
- Haznenin içine kuzu kuşbaşı et, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ekleyip bir tur karıştırın ve kendi yağında pişmesini bekleyin.
- Et kavurma yemeğiniz hazır.
Afiyet Olsun!
