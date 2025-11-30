MENÜ
Et kavurma tarifi
GeriEt Yemekleri Et kavurma tarifi
Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00

Et kavurma tarifi

Et kavurma tarifi

Yavaşça pişen etin kendi yağıyla harmanlanması ve yumuşacık dokusuyla damağınızda eşsiz bir tat bırakmasıyla ortaya çıkan şahane lezzet!

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

1 kg kuzu kuşbaşı et
3 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kimyon

 

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz

Et kavurma tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ü et programı- yavaş pişirme modunda 200 derecede 20 dakikaya ayarlayın.
  2. Haznenin içine kuzu kuşbaşı et, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ekleyip bir tur karıştırın ve kendi yağında pişmesini bekleyin.
  3. Et kavurma yemeğiniz hazır.

Afiyet Olsun!

