Son Güncelleme:
Yeşil fasulye salatası tarifi
Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatacak taze fasulye salatası ile karşınızdayız!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g taze fasulye
2 adet haşlanmış patates
1 adet kırmızı kuru soğan
6-7 adet cherry domates
1 avuç ince kıyılmış dereotu
1 avuç ince kıyılmış maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Yeşil fasulye salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle taze fasulyeleri yıkayıp, patates soyucu ile kenarlarını temizleyin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'nin içine fasulye ve üzerini geçecek kadar su ilave edip manuel program- haşlama modunda 25 dakikaya ayarlayıp ana kapağı kapatın.
- Haşlanan taze fasulyeleri soğumaya bırakın.
- Önceden haşladığınız patatesleri bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Cherry domatesleri sadece ortadan ikiye bölün.
- Kırmızı soğanın ise kabuklarını soyup küçük küçük dilimleyin.
- Sunum yapacağınız salata kasesinin içine fasulye, patates, cherry domates, kırmızı soğan, dereotu, maydanoz, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
- Yeşil fasulye salatanız hazır.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.