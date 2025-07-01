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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.07.2025 - 12:17 | Son Güncelleme:

Yeşil fasulye salatası tarifi

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Yeşil fasulye salatası tarifi

Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatacak taze fasulye salatası ile karşınızdayız!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

500 g taze fasulye
2 adet haşlanmış patates
1 adet kırmızı kuru soğan
6-7 adet cherry domates
1 avuç ince kıyılmış dereotu
1 avuç ince kıyılmış maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

Yeşil fasulye salatası tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Öncelikle taze fasulyeleri yıkayıp, patates soyucu ile kenarlarını temizleyin.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'nin içine fasulye ve üzerini geçecek kadar su ilave edip manuel program- haşlama modunda 25 dakikaya ayarlayıp ana kapağı kapatın.
  3. Haşlanan taze fasulyeleri soğumaya bırakın.
  4. Önceden haşladığınız patatesleri bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  5. Cherry domatesleri sadece ortadan ikiye bölün.
  6. Kırmızı soğanın ise kabuklarını soyup küçük küçük dilimleyin.
  7. Sunum yapacağınız salata kasesinin içine fasulye, patates, cherry domates, kırmızı soğan, dereotu, maydanoz, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
  8. Yeşil fasulye salatanız hazır.

 

Afiyet Olsun!

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