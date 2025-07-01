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İstavrit tava tarifi
Deniz kokusu sofranıza geliyor! Balık sofralarının vazgeçilmezi olan çıtır çıtır istavrit tava tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g temizlenmiş istavrit
1 su bardağı mısır unu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
Limon dilimleri
Dereotu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
İstavrit tava tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Balıkları yıkayıp suyunu güzelce süzün.
- Tuzladığınız mısır ununu bir tabağa alın.
- İstavritlerin dış kısmının her yerini tuzlu mısır ununa iyice bulayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak' ta yer alan derin tavada sıvı yağı kızdırın ve istavritleri arkalı önlü yüksek ateşte kızartın.
- İstavritleriniz hazır.
- Sunum tabağına aldığınız ve üzerini dereotu ile süslediğiniz istavritlerinizi limon dilimleri eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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