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Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 01.07.2025 - 11:48 | Son Güncelleme:

İstavrit tava tarifi

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İstavrit tava tarifi

Deniz kokusu sofranıza geliyor! Balık sofralarının vazgeçilmezi olan çıtır çıtır istavrit tava tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

500 g temizlenmiş istavrit
1 su bardağı mısır unu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;

Limon dilimleri
Dereotu

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

İstavrit tava tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Balıkları yıkayıp suyunu güzelce süzün.
  2. Tuzladığınız mısır ununu bir tabağa alın.
  3. İstavritlerin dış kısmının her yerini tuzlu mısır ununa iyice bulayın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak' ta yer alan derin tavada sıvı yağı kızdırın ve istavritleri arkalı önlü yüksek ateşte kızartın.
  5. İstavritleriniz hazır.
  6. Sunum tabağına aldığınız ve üzerini dereotu ile süslediğiniz istavritlerinizi limon dilimleri eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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