Sosisli milföy lokmaları tarifi
Pratik, doyurucu ve her lokmada mutluluk! Çay saatlerinin vazgeçilmez atıştırmalığı.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 5 adet milföy hamuru
· 10 adet küçük kokteyl sosis
Üzeri için;
· 1 adet yumurta sarısı
· Çörek otu
· Beyaz susam
Sosisli milföy lokmaları tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle dikdörtgen şeklindeki milföyleri bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye kesin.
- Milföyler çözüldükten sonra sosisleri milföylerin ortasına koyup rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Bir fırça yardımı ile milföylerin üzerine yumurta sarısı sürün ve milföylerin üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler atın.
- Son olarak üzerlerine çörek otu ve beyaz susam serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin
- Sosisli milföy lokmalarınız hazır.
Sosisli milföy lokmalarınızı çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
