Sosisli milföy lokmaları tarifi
Hamur İşi Sosisli milföy lokmaları tarifi
Hamur İşi
Haber Giriş: 12.09.2025 - 11:22

Sosisli milföy lokmaları tarifi

Sosisli milföy lokmaları tarifi

Pratik, doyurucu ve her lokmada mutluluk! Çay saatlerinin vazgeçilmez atıştırmalığı.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        5 adet milföy hamuru

·        10 adet küçük kokteyl sosis

Üzeri için;

·        1 adet yumurta sarısı

·        Çörek otu

·        Beyaz susam

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın  

·        Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi   

Sosisli milföy lokmaları tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Öncelikle dikdörtgen şeklindeki milföyleri bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye kesin.
  2. Milföyler çözüldükten sonra sosisleri milföylerin ortasına koyup rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  3. Bir fırça yardımı ile milföylerin üzerine yumurta sarısı sürün ve milföylerin üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler atın.
  4. Son olarak üzerlerine çörek otu ve beyaz susam serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin
  5. Sosisli milföy lokmalarınız hazır.
  6. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız çay eşliğinde böreklerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

