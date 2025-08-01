Son Güncelleme:
Etli bezelye tarifi
Sebzeleri ve eti tam kıvamında pişen, ekmeğinizi bana bana yiyebileceğiniz, hafif sulu, yapımı oldukça pratik ve doyurucu olan etli bezelye tarifi.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g bezelye
2 adet orta boy havuç
400 g dana kuşbaşı eti
1 adet domates
1 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Etli bezelye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak soğan, sarımsak ve domatesin kabuklarını soyup, yemeklik doğrayın.
- Havuçların kabuklarını soyup küçük küçük dilimleyin.
- Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program- basınçlı pişirme moduna alıp 30 dakikaya ayarlayın.
- Ardından içine zeytinyağı koyup kızdırın.
- Kızan zeytinyağına soğanları ekleyip 2 dakika soteleyin.
- Soğanların üzerine kuşbaşı etleri, havuçları ve sarımsağı ilave edip 3 dakika daha soteleme işlemine devam edin.
- En son bezelye, domates, salça, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip yemeğin üzerini geçecek kadar su ilave edip, bir tur karıştırın ve ana kapağı kapatın.
- Etli bezelye yemeğiniz hazır.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu içerik.