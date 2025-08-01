MENÜ
Kelebek Haberleri Etli bezelye tarifi
Et Yemekleri Etli bezelye tarifi
Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.08.2025 - 11:43

Etli bezelye tarifi

Etli bezelye tarifi

Sebzeleri ve eti tam kıvamında pişen, ekmeğinizi bana bana yiyebileceğiniz, hafif sulu, yapımı oldukça pratik ve doyurucu olan etli bezelye tarifi.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

500 g bezelye
2 adet orta boy havuç
400 g dana kuşbaşı eti
1 adet domates
1 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

Etli bezelye tarifi Nasıl yapılır?

 Tarif:

  1. İlk olarak soğan, sarımsak ve domatesin kabuklarını soyup, yemeklik doğrayın.
  2. Havuçların kabuklarını soyup küçük küçük dilimleyin.
  3. Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program- basınçlı pişirme moduna alıp 30 dakikaya ayarlayın.
  4. Ardından içine zeytinyağı koyup kızdırın.
  5. Kızan zeytinyağına soğanları ekleyip 2 dakika soteleyin.
  6. Soğanların üzerine kuşbaşı etleri, havuçları ve sarımsağı ilave edip 3 dakika daha soteleme işlemine devam edin.
  7. En son bezelye, domates, salça, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip yemeğin üzerini geçecek kadar su ilave edip, bir tur karıştırın ve ana kapağı kapatın.
  8. Etli bezelye yemeğiniz hazır.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu içerik.

 

