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Kiraz reçeli tarifi
Taze taze toplanmış kirazlardan şahane bir reçel yapmaya ne dersiniz?
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1,5 kg kiraz
1 kg toz şeker
1 adet limonun suyu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Kiraz reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak kirazların çekirdeklerini ve saplarını ayıklayıp iyice yıkayın ve kurulayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine kuruladığınız kiraz ve şekeri ekleyip bir gece bekletin.
- Ertesi gün şekerli kirazların üzerine limonun suyunu ekleyip manuel program- basınçsız pişirme modunda 35 dakika pişirin.
- Reçeliniz pişerken bir kaşık yardımı ile üzerindeki köpükleri temizleyin.
- Reçelinizi kavonozlara paylaştırın ve kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin.
- Kiraz reçeliniz hazır.
Afiyet Olsun!
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