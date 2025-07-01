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Kahvaltı
Haber Giriş: 01.07.2025 - 11:56 | Son Güncelleme:

Kiraz reçeli tarifi

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Kiraz reçeli tarifi

Taze taze toplanmış kirazlardan şahane bir reçel yapmaya ne dersiniz?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

1,5 kg kiraz
1 kg toz şeker
1 adet limonun suyu

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

Kiraz reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk olarak kirazların çekirdeklerini ve saplarını ayıklayıp iyice yıkayın ve kurulayın.
  2.  Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici nin içine kuruladığınız kiraz ve şekeri ekleyip bir gece bekletin.
  3. Ertesi gün şekerli kirazların üzerine limonun suyunu ekleyip manuel program- basınçsız pişirme modunda 35 dakika pişirin.
  4. Reçeliniz pişerken bir kaşık yardımı ile üzerindeki köpükleri temizleyin.
  5. Reçelinizi kavonozlara paylaştırın ve kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin.
  6. Kiraz reçeliniz hazır.

 

Afiyet Olsun!

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