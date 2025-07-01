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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 01.07.2025 - 12:03 | Son Güncelleme:

Limonlu risotto tarifi

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Limonlu risotto tarifi

Pirinçten çıkan nişasta sayesinde kendi başına harika bir kremsi dokuya sahip olan lezzetli ve doyurucu limonlu risotto tarifi!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

 

1 su bardağı arborio pirinç
4 su bardağı tavuk suyu
1 adet incecik doğranmış kuru soğan
1 adet limon
3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan reggiano
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
 

Sunum için:

 

Haşlanmış kuşkonmaz dilimleri
Rendelenmiş parmesan Reggiano
ince kesilmiş limon kabuğu

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Limonlu risotto tarifi Nasıl yapılır?

Tarif: 

 

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan derin bir tavanın içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın ve incecik doğradığınız soğanları kokusu çıkana kadar kahverengileşmeden 5 dakika soteleyin.
  2. Sotelenen soğanların üzerine risotto pirinci ve tavuk suyunu ekleyip 20 dakika kısık ateşte pişirin.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ın altını kapatın ve pişen risottonun üzerine tereyağı, limonun suyu, parmesan reggiano, tuz ve karabiberi ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
  4. Limonlu risottonuz hazır.
  5. Servis etmeden önce risottonun etrafını haşlanmış kuşkonmaz, rendelenmiş parmesan ve limon kabuğu ile süsleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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