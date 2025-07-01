Limonlu risotto tarifi
Pirinçten çıkan nişasta sayesinde kendi başına harika bir kremsi dokuya sahip olan lezzetli ve doyurucu limonlu risotto tarifi!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 su bardağı arborio pirinç
4 su bardağı tavuk suyu
1 adet incecik doğranmış kuru soğan
1 adet limon
3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan reggiano
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Sunum için:
Haşlanmış kuşkonmaz dilimleri
Rendelenmiş parmesan Reggiano
ince kesilmiş limon kabuğu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Limonlu risotto tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan derin bir tavanın içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın ve incecik doğradığınız soğanları kokusu çıkana kadar kahverengileşmeden 5 dakika soteleyin.
- Sotelenen soğanların üzerine risotto pirinci ve tavuk suyunu ekleyip 20 dakika kısık ateşte pişirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ın altını kapatın ve pişen risottonun üzerine tereyağı, limonun suyu, parmesan reggiano, tuz ve karabiberi ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
- Limonlu risottonuz hazır.
- Servis etmeden önce risottonun etrafını haşlanmış kuşkonmaz, rendelenmiş parmesan ve limon kabuğu ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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