MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriYulaflı tartolet tarifi
GeriTatli Yulaflı tartolet tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 12.09.2025 - 11:22 | Son Güncelleme:

Yulaflı tartolet tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yulaflı tartolet tarifi

Sağlıklı ve meyveli tartolet tarifini sizin için denedik.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Yoğurt için;

·        1,5 litre süt

·        2 yemek kaşığı yoğurt

Yulaflı tartolet için:

·        2 adet muz

·        1 su bardağı yulaf ezmesi

·        Yarım su bardağı tahin

·        Yarım tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

·        Tatlı yoğurt

·        Dilimlenmiş çilek

·        Yaban mersini

Kullanılan ürünler;

·        Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın     

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Yulaflı tartolet tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve  12 saat Arçelik No Frost Buzdolabı nda
  7. Tatlı yoğurdunuz hazır.
  8. Kabuklarını soyduğunuz 2 adet muzu derin bir cam kase içinde çatal yardımıyla ezin.
  9. Yulaf ezmesi, tahin ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.
  10. Karışımı tartolet kalıplarına alarak önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
  11. Pişen tartoletlerin kırılmaması için iyice soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın.
  12. Tatlı yoğurdu bir kasede güzelce çırpıp kaşık yardımı ile tartoletlerin üstüne ekleyip yaban mersini ve dilimlenmiş çilek ile süsleyin.
  13. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tartoletlerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

Gözden KaçmasınFırında kremalı karnabahar tarifiFırında kremalı karnabahar tarifiHaberi görüntüle
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi