Yulaflı tartolet tarifi
Sağlıklı ve meyveli tartolet tarifini sizin için denedik.
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
· 1,5 litre süt
· 2 yemek kaşığı yoğurt
Yulaflı tartolet için:
· 2 adet muz
· 1 su bardağı yulaf ezmesi
· Yarım su bardağı tahin
· Yarım tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için:
· Tatlı yoğurt
· Dilimlenmiş çilek
· Yaban mersini
Kullanılan ürünler;
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Yulaflı tartolet tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve 12 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda
- Tatlı yoğurdunuz hazır.
- Kabuklarını soyduğunuz 2 adet muzu derin bir cam kase içinde çatal yardımıyla ezin.
- Yulaf ezmesi, tahin ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.
- Karışımı tartolet kalıplarına alarak önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
- Pişen tartoletlerin kırılmaması için iyice soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın.
- Tatlı yoğurdu bir kasede güzelce çırpıp kaşık yardımı ile tartoletlerin üstüne ekleyip yaban mersini ve dilimlenmiş çilek ile süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tartoletlerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.