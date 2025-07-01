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Hamur İşi
Haber Giriş: 01.07.2025 - 12:07 | Son Güncelleme:

Sarımsaklı ekmek tarifi

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Sarımsaklı ekmek tarifi

Sarımsaklı baharat karışımının taze otlarla buluşması! Çay saatlerinin lezzetli aperatif tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 adet baget ekmeği
2 yemek kaşığı süt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Sosu için;

1 çay bardağı zeytinyağı
5 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 avuç ince kıyılmış maydanoz
Bir avuç taze biberiye
Bir avuç taze kekik
2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
 

Sunum için;

 

Maydanoz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Sarımsaklı ekmek tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Sosu için; cam bir kase içine zeytinyağı, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, taze biber, taze kekik ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
  2. Bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye kestiğiniz baget ekmeğini tekrar yarıya kesin ve 4 adet ekmek dilimi şeklinde ekmekler elde edin.
  3. Yine cam bir kase içine zeytinyağı ve sütü ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  4. Karışımı bir fırça yardımı ile ekmeklerin hamur kısımlarına sürün.
  5. Ekmek dilimlerinin üzerine hazırladığınız kaşar peynirli ve taze otlu karışımı bir kaşık yardımı ile eşit olarak paylaştırın.
  6. Ekmek dilimlerini yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine ekleyin.
  7. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın da 13 dakika pişirin.
  8. Sarımsaklı ekmeğiniz hazır.
  9. Dilimlediğiniz ekmek dilimlerinin üzerini maydanoz ile süsleyerek Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi 'nde hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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