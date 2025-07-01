Sarımsaklı ekmek tarifi
Sarımsaklı baharat karışımının taze otlarla buluşması! Çay saatlerinin lezzetli aperatif tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 adet baget ekmeği
2 yemek kaşığı süt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Sosu için;
1 çay bardağı zeytinyağı
5 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 avuç ince kıyılmış maydanoz
Bir avuç taze biberiye
Bir avuç taze kekik
2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
Sunum için;
Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Sarımsaklı ekmek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Sosu için; cam bir kase içine zeytinyağı, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, taze biber, taze kekik ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
- Bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye kestiğiniz baget ekmeğini tekrar yarıya kesin ve 4 adet ekmek dilimi şeklinde ekmekler elde edin.
- Yine cam bir kase içine zeytinyağı ve sütü ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Karışımı bir fırça yardımı ile ekmeklerin hamur kısımlarına sürün.
- Ekmek dilimlerinin üzerine hazırladığınız kaşar peynirli ve taze otlu karışımı bir kaşık yardımı ile eşit olarak paylaştırın.
- Ekmek dilimlerini yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ’ da 13 dakika pişirin.
- Sarımsaklı ekmeğiniz hazır.
- Dilimlediğiniz ekmek dilimlerinin üzerini maydanoz ile süsleyerek Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi 'nde hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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