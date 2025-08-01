MENÜ
Kuşkonmazlı milföy tarifi
GeriHamur İşi Kuşkonmazlı milföy tarifi
Hamur İşi
Haber Giriş: 01.08.2025 - 11:49

Kuşkonmazlı milföy tarifi

Kuşkonmazlı milföy tarifi

Zarafetin tabağa yansıması!

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        6 adet ayıklanmış kuşkonmaz sapı

·        6 adet milföy hamuru

·        1 yemek kaşığı zeytinyağı

·        2 çay kaşığı sarımsak tozu

·        Bir tutam tuz

·        Bir tutam karabiber

·        Yarım su bardağı rendelenmiş eski parmesan

·        1 adet yumurta (çırpılmış)

·        Beyaz susam

·        Çörek otu

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·        Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Kuşkonmazlı milföy tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Kuşkonmazlar uzun olduğu için bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
  2. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine milföyleri yerleştirin.
  3. Her milföy hamurunun üzerine az miktarda zeytinyağı sürün.
  4. Her dikdörtgenin üzerine çapraz olarak 2 kuşkonmaz yerleştirin.
  5. Kuşkonmazların üzerine tuz, karabiber, sarımsak tozu ve bir tutam rendelenmiş eski parmesan peyniri serpin.
  6. Milföy hamurunun zıt uçlarını kuşkonmazların üzerine katlayın, köşelerini sıkıştırın.
  7. Milföy hamurlarını çırpılmış yumurta ile fırçalayın.
  8. En son milföylerin üzerine beyaz susam ve çörek otu serpin.
  9. Önceden ısıtılmış 220 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika kuşkonmaz demetleri kızarana kadar pişirin.
  10. Kuşkonmazlı milföyleriniz hazır.
  11. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde milföylerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu içerik.

