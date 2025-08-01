Kuşkonmazlı milföy tarifi
Zarafetin tabağa yansıması!
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 6 adet ayıklanmış kuşkonmaz sapı
· 6 adet milföy hamuru
· 1 yemek kaşığı zeytinyağı
· 2 çay kaşığı sarımsak tozu
· Bir tutam tuz
· Bir tutam karabiber
· Yarım su bardağı rendelenmiş eski parmesan
· 1 adet yumurta (çırpılmış)
· Beyaz susam
· Çörek otu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Kuşkonmazlı milföy tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kuşkonmazlar uzun olduğu için bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine milföyleri yerleştirin.
- Her milföy hamurunun üzerine az miktarda zeytinyağı sürün.
- Her dikdörtgenin üzerine çapraz olarak 2 kuşkonmaz yerleştirin.
- Kuşkonmazların üzerine tuz, karabiber, sarımsak tozu ve bir tutam rendelenmiş eski parmesan peyniri serpin.
- Milföy hamurunun zıt uçlarını kuşkonmazların üzerine katlayın, köşelerini sıkıştırın.
- Milföy hamurlarını çırpılmış yumurta ile fırçalayın.
- En son milföylerin üzerine beyaz susam ve çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 220 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika kuşkonmaz demetleri kızarana kadar pişirin.
- Kuşkonmazlı milföyleriniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde milföylerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu içerik.