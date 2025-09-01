Son Güncelleme:
Çilekli kefir tatlısı tarifi
Çilek, taze nane, bal ve kefirin muhteşem buluşması…
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Kefir yapımı için;
· 10 g taneli kefir mayası
· 2 litre çiğ süt
· Çilekli kefir için;
· 2 su bardağı kefir
· 12 adet çilek
· 2 dal taze nane
Üzeri için;
· Taze nane
· Çilek parçaları
Kullanılan ürünler;
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik Skylight® Blender
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Çilekli kefir tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi’nin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin ve lezzet sensörünü takın.
- Oda sıcaklığında olan sütün soğutulmasını bekleyin.
- Ardından kefir mayasını kavanozlara paylaştırın.
- Kavanozların kapağını kapatmayıp sadece ana kapağı kapatın.
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi’ni kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
- 24 saat bitiminde kefiriniz hazır.
- Kefirinizi 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda soğutun.
- Ardından çilekleri yıkayıp saplarını ayıklayın.
- Taze naneyi ise sadece yıkayın.
- Yıkadığınız çilekleri, kefir ve taze naneyi Arçelik Skylight® Blender ‘ın içine ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.
- Karşımı bardaklara alıp çilek parçaları ve nane yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.
