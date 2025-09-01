MENÜ
Çilekli kefir tatlısı tarifi
GeriTatli Çilekli kefir tatlısı tarifi
Haber Giriş: 12.09.2025 - 11:20

Çilekli kefir tatlısı tarifi

Çilekli kefir tatlısı tarifi

Çilek, taze nane, bal ve kefirin muhteşem buluşması…

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Kefir yapımı için;

·      10 g taneli kefir mayası

·      2 litre çiğ süt

·      Çilekli kefir için;

·      2 su bardağı kefir

·      12 adet çilek

·      2 dal taze nane

Üzeri için;

·        Taze nane

·        Çilek parçaları

Kullanılan ürünler;

·        Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·        Arçelik Skylight® Blender

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Çilekli kefir tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesinin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin ve lezzet sensörünü takın.
  2. Oda sıcaklığında olan sütün soğutulmasını bekleyin.
  3. Ardından kefir mayasını kavanozlara paylaştırın.
  4. Kavanozların kapağını kapatmayıp sadece ana kapağı kapatın.
  5. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesini kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
  6. 24 saat bitiminde kefiriniz hazır.
  7. Kefirinizi 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabında soğutun.
  8. Ardından çilekleri yıkayıp saplarını ayıklayın.
  9. Taze naneyi ise sadece yıkayın.
  10. Yıkadığınız çilekleri, kefir ve taze naneyi Arçelik Skylight® Blenderın içine ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.
  11. Karşımı bardaklara alıp çilek parçaları ve nane yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

