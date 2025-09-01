MENÜ
Mozaik pasta tarifi
GeriTatli Mozaik pasta tarifi
Tatli
Haber Giriş: 12.09.2025 - 11:21

Mozaik pasta tarifi

Mozaik pasta tarifi

Bisküvi, kakao ve tereyağının mükemmel uyumuyla hazırlanan mozaik pasta tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        300 gram petibör bisküvi

·        1 su bardağı süt

·        3 yemek kaşığı kakao

·        5 yemek kaşığı şeker

·        3 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

·        Fındık parçaları

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Mozaik pasta tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritin.
  2. Derin bir cam kase içine eritilmiş tereyağı, süt, şeker ve kakaoyu ekleyerek bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  3. Kırmış olduğunuz bisküvileri karışımın içine ilave ederek karıştırmaya devam edin.
  4. Üçgen pasta kalıbının içine streç film serin ve üzerine hazırladığınız karışımı dökün.
  5. Güzelce yaydıktan sonra kalıbın üst kısmını da streç film ile kaplayın.
  6. Üzerine elinizle hafifçe bastırarak harcın kalıba yerleşmesini sağlayın.
  7. Servis etmeden önce Arçelik No Frost Buzdolabı nın dondurucu bölümünde 3 saat dinlendirin.
  8. Mozaik pastanız hazır.
  9. Dilimlediğiniz pastanızın üzerini fındık parçaları ile süsleyin.
  10. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde pastanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik.

