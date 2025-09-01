Son Güncelleme:
Mozaik pasta tarifi
Bisküvi, kakao ve tereyağının mükemmel uyumuyla hazırlanan mozaik pasta tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 300 gram petibör bisküvi
· 1 su bardağı süt
· 3 yemek kaşığı kakao
· 5 yemek kaşığı şeker
· 3 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
· Fındık parçaları
Kullanılan ürünler;
Mozaik pasta tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritin.
- Derin bir cam kase içine eritilmiş tereyağı, süt, şeker ve kakaoyu ekleyerek bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Kırmış olduğunuz bisküvileri karışımın içine ilave ederek karıştırmaya devam edin.
- Üçgen pasta kalıbının içine streç film serin ve üzerine hazırladığınız karışımı dökün.
- Güzelce yaydıktan sonra kalıbın üst kısmını da streç film ile kaplayın.
- Üzerine elinizle hafifçe bastırarak harcın kalıba yerleşmesini sağlayın.
- Servis etmeden önce Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde 3 saat dinlendirin.
- Mozaik pastanız hazır.
- Dilimlediğiniz pastanızın üzerini fındık parçaları ile süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde pastanızı servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
